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"США виноваты" в нападении РФ на Украину: в КНР неожиданно повторили мантру Кремля

19 июля 2022, 19:58

По теме Украины Китай якобы занимает "объективную и справедливую" позицию, утверждает Чжао Лицзянь.

Китай
В Китае странно прокомментировали причину войны в Украине / Reuters

В Китае официальные власти фактически повторили пропагандистскую риторику официального Кремля о том, что в войне в Украине якобы виноваты США.

С таким заявлением выступил спикер МИД КНР Чжао Лицзянь, на вопрос журналиста провластной газеты Global Times о том, как Пекин оценивает недавние предостережения из Вашингтона о последствиях, если Китай будет помогать российским оккупантам.

По его словам, по теме Украины Китай занимает "объективную и справедливую" позицию, а также "стоит на стороне мира и справедливости".

"Мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений, угроз и давления в отношении Китая", – заявил спикер МИД КНР.

"Как те, кто начал кризис в Украине и являются самым главным фактором, подпитывающим его, США должны глубоко задуматься о своих ошибочных действиях по оказанию крайнего давления и раздуванию огня по украинскому вопросу и прекратить разыгрывать блоковую конфронтацию и создавать новую холодную войну", – добавил официальный представитель МИД Китая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Китае приняли решение уволить заместителя министра иностранных дел страны Лэ Юйчэн, который публично выражал поддержку военного вторжения России в Украину.

Дипломата считают самым высокопоставленным экспертом по России в политической системе государства. Он говорит по-русски и работал в СССР. Его уволили, вероятно, из-за опасений в Пекине, связанных с возможным нанесением ущерба связям с Западом и мировой экономикой.

В МИД страны уволили заместителя министра Лэ Юйчэн, который в публичной сфере заявлял о поддержке нападения РФ на Украину. Юйчэн считается самым высокопоставленным экспертом по России в системе власти КНР. Он работал в СССР и владеет русским языком.

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