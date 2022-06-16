Поддерживал нападение РФ на Украину: в МИД Китая из-за угрозы связям с Западом уволили замминистра

Замглавы МИД Китая, который поддерживал РФ в войне против Украины, уволили из-за опасений, связанных с сотрудничеством Пекина и Запада / Reuters

В Китае приняли решение уволить заместителя министра иностранных дел страны Лэ Юйчэн, который публично выражал поддержку военного вторжения России в Украину. Дипломата считают самым высокопоставленным экспертом по России в политической системе государства. Он говорит по-русски и работал в СССР. Его уволили, вероятно, из-за опасений в Пекине, связанных с возможным нанесением ущерба связям с Западом и мировой экономикой.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на правительство Китая, в МИД страны уволили заместителя министра Лэ Юйчэн, который в публичной сфере заявлял о поддержке нападения РФ на Украину. Юйчэн считается самым высокопоставленным экспертом по России в системе власти КНР. Он работал в СССР и владеет русским языком.

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По информации журналистов, Юйчэн могли уволить из-за опасений в Пекине сближением с Россией, которая атаковала Украину, и возможностью нанесения ущерба связям с западным миром и мировой экономикой.

Аналитики предполагают, что теперь китайском внешнеполитическому ведомству нужно лидеры, которые стремятся к налаживанию отношений с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Что интересно, Юйчена называли одним из главных претендентов на пост руководителя Министерства иностранных дел Китая. Нынешний глава МИД, 68-летний Ван И может пойти на повышение в политбюро, и заменить 72-летнего Ян Йечи, который отправляется на пенсию.

Ранее в СМИ появились сведения, согласно которым Китай собирается провести "спецоперацию" против Тайваня. Глава КНР Си Цзиньпин подписал директиву, позволяющую "невоенное" использования военных сил своего государства. Текста решения опубликовано не было.

Напомним, по информации National Post лидер Китая Си Цзиньпин ранее поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Темой разговора стала война России против Украины. Сообщается, что китайский лидер отказался публично осудить российскую агрессию и "призвал к решению проблемы путем переговоров".

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