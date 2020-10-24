Стало известно о вероятных разработчиках Новичка для Навального

Следы ведут в Москву и Санкт-Петербург.
К разработке яда Новичок для отравления российского оппозиционера Алексея Навального, вероятно, могут быть причастны центр Сигнал в Москве и НИИ военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге.
Как сообщает DW, Кремль продолжает активно заниматься разработкой химического оружия.
"В России продолжают разрабатывать химическое оружие, несмотря на ратификацию Конвенции ООН о его запрещении в 1997 году, следует из расследования групп The Insider и Bellingcat, Радио Свобода и немецкого издания Der Spiegel, опубликованного в пятницу, 23 октября. По словам авторов, разработки могли использоваться в резонансном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, в организме которого были обнаружены следы нервно-паралитического вещества Новичок", - подчеркивают немецкий журналисты.
По словам экспертов, расследование указывает на причастность к отравлению Навального двух российских центров.
Читайте такжеНавальный озвучил прогноз по возвращению в Россию"В Сигнале работают специалисты по ингибиторам (подавителям) холинэстеразы, жизненно важного фермента, участвующего в передаче нервных импульсов. В этом же учреждении трудятся эксперты по наноинкапсуляции - упаковыванию частиц вещества в оболочку из другого вещества. Эта технология может повысить эффективность отравляющего вещества, замаскировать его наличие и отложить начало действия, говорится в расследовании", - сказано в сообщении.
Также следы ведут центр в городе Шиханы Саратовской области, где могла вестись разработка Новичка.
"В этом же населенном пункте находился филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, где, как считается, проходила разработка вещества из группы Новичок", - сказано в сообщении.
Отравление Навального
14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.
14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.