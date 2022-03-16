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Суд ООН обязал РФ остановить войну против Украины: Зеленский предупредил Москву об изоляции

16 марта 2022, 18:33

Россия обязана выполнить приказ согласно международному праву, сказал Владимир Зеленский.

Украина
Украина одержала победу над Россией в Международном суде ООН - Зеленский / Фото Reuters

Международный суд Организации объединенных наций вынес решение, согласно которому Россия должна прекратить военное вторжение на территорию Украины и обеспечить непринятие каких-либо действий, направленных на продолжение войны. Президент Зеленский предупредил, что приказ для Москвы является обязательным в рамках международного права.

Международный суд ООН в Гааге в среду, 16 марта, принял решение о том, что Российская Федерация должна остановить свои "военные операции", которые начались на территории Украины 24 февраля. Также Москве следует обеспечить непринятие своими подразделениями решений, направленных на продолжение военных действий.

Суд призвал стороны конфликта воздерживаться от действий, которые могут ухудшить или продолжить спор, и усложнить его рассмотрение судом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о победе Киева над Москвой в Международном суде в Гааге и отметил, что данный приказ является обязательным для исполнения Россией. Иначе государство окажется в еще большей изоляции.

"Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения загонит РФ в еще большую изоляцию", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина усилит работу над привлечением к ответственности лиц, причастных к развязыванию войны против государства. По его словам, в отношении России должен быть инициирован международный трибунал.

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