"Против России должен быть международный трибунал": Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский / Reuters

Власти Украины максимально активизируют работу по привлечению российских агрессоров к ответственности ‒ в формате международного трибунала в Гаааге. Об этом заявил в своем новом обращении президент Украины Владимир Зеленский,

"Мы активизируем работу, чтобы привлечь кафиров к ответственности. Должен быть международный трибунал. И он будет! За все, что они наделали против Украины. Против наших людей. За каждый акт терроризма российских войск на территории нашего государства. Мир уже начинает понимать, что без признания России государством-террористом невозможно будет восстановить справедливость по отношению к Украине", ‒ сказал глава государства.

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Напомним, ранее украинские власти сообщали о том, что российской армией, которая участвует в военных действиях на территории Украины, потеряно до 40% подразделений.

Оккупанты несут потери и остановлены по всем направлениям.

А президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что война России в Украине закончится позором, бедностью и многолетней изоляцией для россияню