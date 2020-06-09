"Нет следов запуска ракеты": Украина не предоставила в суд по делу МН17 данные с радаров

Место катастрофы Боинг-777 на Донбассе / Reuters

Украинские власти не предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, первичные данные с радаров. В распоряжении экспертов есть только вторичные сведения, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

Об этом пишет gazeta.ru.

Он уточнил, что вторичный радар регистрирует только находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолеты.

По его словам, такие радары получают данные от самолетов с включенными передатчиками и не передают информацию о других объектах или самолетах, у которых выключен передатчик.

"Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал", — пояснил прокурор в ходе судебного заседания 9 июня.

По результатам расследования Совместной следственной группы (ССГ) выяснилось, что радар в Донецке был выключен, так как находился на территории, подконтрольной ополченцам самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"). Радар под населенным пунктом Артемовск был поврежден в ходе боевых действий, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании, уточнил Бергер.

"Расследование данных с украинских гражданских и военных радаров дало ограниченную информацию", — подчеркнул он.

При этом прокурор обратил внимание, что первичные данные российского радара в Усть-Донецком в Ростовской области оказались более полными, чем первичные данные с украинского мобильного военного радара в Харькове. Вместе с тем он отметил, что предоставленные Россией спутниковые снимки были плохого качества. В Китае в ответ на соответствующий запрос ответили, что в момент крушения лайнера их спутник не делал снимки в этом районе.

Проанализировав полученную информацию, эксперты не смогли найти следов запуска ракеты или присутствия военного самолета рядом с малайзийским Boeing.

"На основе этих данных мы пришли к выводу, что расследование по радарным данным завершено. <...> Мы не ожидаем, что новые радарные данные могут быть получены", — констатировал он.

Версия России

Нидерландская прокуратура в деле о катастрофе MH17 исключает версию России о месте запуска ракеты. Москва настаивает, что ракету якобы запустили из района села Зарощенское, которое в июле 2014 контролировали Вооруженные силы Украины. Об этом на слушаниях заявил прокурор Вард Фердинандуссе, передает издание nu.nl.

По его словам, самолет на высоте более 10 км в этом районе могла только установка "Бук". В ходе расследования установлено, что, скорее всего, ракета могла быть запущена из района села Первомайское. Однако изучаются другие альтернативные места.

Бук

На суде по делу о катастрофе MH17 на Донбассе показали фото транспортировки российской установки "Бук". Следствие считает, что именно с этой установки был сбит самолет Малазийских авиалиний. Об этом сообщает нидерландское издание nu.nl.

Транспортировка "Бука" / фото nu.nl

Сообщается, что обвинение на основе фото объяснило проверку подлинности собранных фотодоказательств. В частности, был найден владелец грузовика, который транспортировал "Бук". Он подтвердил, что боевики захватили транспорт за девять дней до катастрофы. Информацию также подтвердил один из боевиков, которого на суде не называют.

Добавим, эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации за период с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших авиакатастроф за всю историю (9-е место). Среди погибших - 80 несовершеннолетних, всего погибли 298 человек.

Читайте такжеТанцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: США "зажали" данные о запуске ракетыНапомним, ранее в пределах временного оккупированного Донецка боевики группировки "ДНР" арестовали Леонида Харченко - одного из ключевых фигурантов по делу о сбитии малайзийского "Боинга" МН-17 летом 2014-го.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты ВВС в четверг, 14 мая. По их данным, 11 марта 2020-го Харченко задержали возле его жилья в Донецке и отправили в "СИЗО Минюста ДНР".

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - сообщил журналистам информированный источник.