"Судьбу России будет решать Украина, а не Путин": эксперт пояснил, что ждет РФ в обозримом будущем

Владимир Путин / Reuters

После вторжение в Украину Россия превратилась в ОРДЛО, что может повлечь за собой различные события внутри страны - бунты и неуправляемость в регионах.

Такое мнение высказал директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа в интервью Главреду.

По его словам, санкции против РФ сняты не будут. Более того, будут добавлены новые.

"И очень многое зависит от нас - у нас откроется окно возможностей перевести эту войну, как писал Ленин еще в 1915 году, из войны империалистической в войну гражданскую. Потому что если Путин не сможет вести войну против Украины, то потом он не будет удерживать свой режим и внутри системы. А это - увольнение огромного количества людей, которые привыкли работать только дубинкой, заниматься рэкетом. Сама Россия с 24 февраля уже превратилась в ОРДЛО, что может повлечь за собой различные события внутри России - бунты, неуправляемость в регионах", - отметил эксперт.

Шулипа подчеркнул, что если ВСУ продолжат уничтожать оккупантов, то Украина сможет переписать историю России.

"Сейчас прогнозировать трудно, но в ближайшие пять месяцев, если мы продолжим убивать здесь оккупантов, Украина, а не Путин, может решить судьбу России. Потому что Украина сейчас выполняет свою историческую миссию по деимпериализации России и если мы поднажмем, то санкции Запада против РФ будут только усиливаться, что в конечном итоге приведет к внутригражданской войне. История знает примеры - поражение России в первой мировой войне, после чего там наступила революция и, соответственно, поражение в Холодной войне, в результате чего распался СССР. Точно такой же распад ожидает Россию и сейчас", - подытожил эксперт.

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