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Такого нет ни у Китая, ни у России: Трамп похвастался новым "супероружием"

11 сентября 2020, 07:26

В течение трех с половиной лет США потратили на вооруженные силы 2,5 триллиона долларов, заявил американский лидер.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что у США есть "невероятное" оружие, о котором никто не знает.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме перед отлетом в Мичиган.

"У нас есть такие системы, о которых никто не знает. И, честно говоря, я считаю, что будет лучше, если все так и останется", — сказал Трамп.

По его словам, в течение трех с половиной лет США потратили на вооруженные силы 2,5 триллиона долларов.

"Мы надеемся на Бога, что никогда не будем его (оружие, - ред.) использовать, но наша ядерная энергетика сейчас находится в лучшем состоянии за последние десятилетия. Наши военные сейчас сильнее, чем когда-либо", — сказал он.

Позже на митинге со своими сторонниками в Мичигане Трамп заявил, что в США созданы новые системы вооружений, которыми не располагают ни Россия, ни Китай.

"Я говорил, что у нас есть ракеты, что у нас есть системы, которые никто не видел ранее. Ничего подобного нет у президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ред.), нет и у Путина (президент РФ Владимир Путин, - ред.)", - заявил Трамп

Как сообщал Главред, в прошлом году президент США Дональд Трамп заявлял, что США готовы применить против Ирана новейшее оружие, на которое выделили 2 триллиона долларов.

Дональд Трамп оружие новости США
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