Танки, БПМ и Искандеры у границ Украины: аналитики допустили атаку РФ

Аналитики зафиксировали Искандеры в Воронежской области / Janes.com

Британское военное издательство Jane’s Information Group (Janes) выявило стягивание Россией к границам с Украиной минимум 14 подразделений, танков, боевых машин пехоты, систем залпового огня, а также ракетных комплексов Искандер. Предполагается, что Искандеры были перевезены из Свердловской в Воронежскую область. На данный момент сигналов наступательного характера нет, однако ситуация может измениться, если переброска войск РФ к украинским границам будет продолжаться. Об этом заявил аналитик агентства Томас Баллок.

В отчете Janes указано, что аналитик агентства Баллок зафиксировал стягивание к украинским границам как минимум 14 военных подразделений и ракетных комплексов Искандер.

Согласно данным специалистов, в процессе переброски к границам Украины танков, БМП, РСЗО Ураган задействованы войска Центрального военного округа. Искандеры прибыли в граничащую с украинским государством Воронежскую область. По всей видимости, ракетные комплексы числятся за 119-й ракетной бригадой, которая дислоцируется в Свердловской области.

Искандер в Воронежской области / Janes.com

Искандер в Воронежской области / Janes.com

Читайте такжеУ Путина сделали заявление о войсках России у границ УкраиныТакже отмечается, что к югу от города Воронежа россияне оборудовали полигон с комплексами дальней связи и полевым госпиталем. В Краснодарском крае и захваченном Крыму также зафиксировано наращивание войск и военной техники. В процессе передислокации войск участвуют военные Южного военного округа.

Аналитики Janes добавили, что такое передвижение российских войск является самой масштабной концентрацией военных сил РФ за последние 6 лет.

Специалисты считают, что пока нет признаков намерения российских войск пойти в наступление. Впрочем, ситуация может поменяться.Читайте такжеМеркель объявила Путину об условии по войскам РФ у границ Украины

"Однако это может измениться, если Россия продолжит переброску войск к украинской границе. Janes обнаружило передвижение армейских систем ПВО в Воронежскую область, которое ранее не наблюдалось", - подчеркнули в агентстве.

Войска РФ у границ Украины