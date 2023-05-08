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Танки РФ пойдут на Кремль: Киселев раскрыл вероятный сценарий переворота в Москве

Алексей Тесля
8 мая 2023, 14:59 обновлено 8 мая, 15:09
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В Кремле опасаются участия военных РФ в перевороте, уверен Евгений Киселев.
Путин Кремль
В Кремле не исключен сценарий переворота / Коллаж УНИАН

В случае применения диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия, последует "зубодробительный ответ со стороны Запада", заявил известный журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев.

"И Путина, вероятно, уже предупреждали о том, что если он осмелится применить оружие массового поражения, то получит адекватный ответ. В этой истории, кстати, возможен и другой сценарий – а что, если его приказ о применении ядерного оружия будет саботирован? Это может стать спусковым крючком, когда уже военные скажут: "Так, Путин, ты что, с ума сошел? Хочешь, что бы мы устраивали Третью мировую войну? Нет, мы твой приказ выполнять не будем", — сказал он в интервью Главреду.

При этом журналист не исключил, что военные РФ могут отказаться выполнять приказ и повернуть оружие против собственной власти.

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Собеседник также пояснил, что беспрецедентные меры безопасности в Москве, среди прочего, могут свидетельствовать о том, что в Кремле также опасаются участия военных в перевороте.

"И я не удивлюсь, если они там не думают и не отрабатывают совершенно иные сценарии – выйдут на улицы Москвы танки из какой-нибудь дивизии, расположенной в Московской области (а там есть дивизии имени Дзержинского, Таманская, Кантемировская) и даже один танковый батальон пройдет, как нож сквозь масло", — добавил Киселев.

Кто такой Евгений Киселев?

Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

Сценарий переворота в России

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что дворцовый переворот в стране-агрессоре РФ может произойти тихо и незаметно.

В публичном поле скажут, что кто-то погиб по некоторым причинам, а кто-то – арестован. По его словам, среди кремлевских "элит" уже обсуждают кандидатуры преемников Путина.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что за ударом БПЛА по Кремлю могут стоять, в том числе, и те силы, которые хотят свержения Путина. Как полагает Жданов, ситуация в России приближается к событиям 1917 году, когда случился большевистский переворот.

Российский политолог Андрей Пионтковский предположил, что пауки в банке в России уже начали уничтожать друг друга. Выступление Пригожина против Шойгу и Герасимова указывает на начало борьбы за власть в государстве после ухода Путина. Неизбежность поражения в Москве уже осознают.

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