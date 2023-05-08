Танки РФ пойдут на Кремль: Киселев раскрыл вероятный сценарий переворота в Москве

В Кремле опасаются участия военных РФ в перевороте, уверен Евгений Киселев.

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В Кремле не исключен сценарий переворота / Коллаж УНИАН

В случае применения диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия, последует "зубодробительный ответ со стороны Запада", заявил известный журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев.

"И Путина, вероятно, уже предупреждали о том, что если он осмелится применить оружие массового поражения, то получит адекватный ответ. В этой истории, кстати, возможен и другой сценарий – а что, если его приказ о применении ядерного оружия будет саботирован? Это может стать спусковым крючком, когда уже военные скажут: "Так, Путин, ты что, с ума сошел? Хочешь, что бы мы устраивали Третью мировую войну? Нет, мы твой приказ выполнять не будем", — сказал он в интервью Главреду.

При этом журналист не исключил, что военные РФ могут отказаться выполнять приказ и повернуть оружие против собственной власти.

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Собеседник также пояснил, что беспрецедентные меры безопасности в Москве, среди прочего, могут свидетельствовать о том, что в Кремле также опасаются участия военных в перевороте.

"И я не удивлюсь, если они там не думают и не отрабатывают совершенно иные сценарии – выйдут на улицы Москвы танки из какой-нибудь дивизии, расположенной в Московской области (а там есть дивизии имени Дзержинского, Таманская, Кантемировская) и даже один танковый батальон пройдет, как нож сквозь масло", — добавил Киселев.

Кто такой Евгений Киселев? Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

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