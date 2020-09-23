Тайную инаугурацию Лукашенко осудили США и Канада

Лукашенко утратил всякую легитимность в качестве лидера Беларуси.
США и Канада осудили тайную инаугурацию Александра Лукашенко и не признали его легитимным президентом Беларуси. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что белорусские выборы были сфальсифицированными.
Об этом Шампань написал в своем Twitter.
"Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру", - заявил Шампань.
Также он призвал провести свободные и справедливые выборы для народа Беларуси.
"Мы координируем с международным сообществом надлежащее реагирование", - добавил глава ведомства.
Аналогично отреагировали в США. Об "инаугурации" Лукашенко высказался в Twitter Комитет Сената США по международным отношениям.
"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку", - говорится в заявлении.
Инаугурация Лукашенко – о чем говорилось ранее:
- В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
- 23 сентября Германия, Словакия, Литва и Латвия отреагировали на "секретную" инаугурацию Александра Лукашенко – западные страны не признали его президентом Беларуси.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1% (588 622 человека).
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.