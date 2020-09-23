Тайную инаугурацию Лукашенко осудили США и Канада

Лукашенко не признали легитимным президентом ни США, ни Канада / Reuters

США и Канада осудили тайную инаугурацию Александра Лукашенко и не признали его легитимным президентом Беларуси. Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что белорусские выборы были сфальсифицированными.

Об этом Шампань написал в своем Twitter.

"Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру", - заявил Шампань.

Также он призвал провести свободные и справедливые выборы для народа Беларуси.

"Мы координируем с международным сообществом надлежащее реагирование", - добавил глава ведомства.

Аналогично отреагировали в США. Об "инаугурации" Лукашенко высказался в Twitter Комитет Сената США по международным отношениям.

"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко должна была быть тайной, лишь еще раз доказывает, что он утратил всякую легитимность в качестве лидера. Он не президент Беларуси и должен уйти в отставку", - говорится в заявлении.

Инаугурация Лукашенко – о чем говорилось ранее: