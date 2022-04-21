"Провалились вхлам": террорист Гиркин высказался о полном провале вооруженных сил РФ

Минобороны РФ умеет только проводить парады, а Путин тоже не профпригоден, и с такими раскладами война в Украине ничем хорошим для россиян не закончится.
Бывший полковник ФСБ России, террорист Игорь Гиркин-Стрелков высказался о полном провале вооруженных сил России.
По его словам, Минобороны РФ умеет только проводить парады, а Путин тоже не профпригоден, и с такими раскладами война в Украине ничем хорошим для россиян не закончится.
Игорь Стрелков заявил о полном провале российской армии:
"Разведка ФСБ провалилась вхлам - это факт. А за месяц "спецоперации" мы убедились в том, что Минобороны РФ превосходно, умело организовывает парады, а воевать войска не умеют".
Стрелков также пожаловался, что российские военные "не смогли создать ни одного котла, кроме тех крепостей, которые украинские военные специально им оставили, чтобы задержать: Волноваху и Мариуполь".
Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.
Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими. Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.
По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.
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