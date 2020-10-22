Тихановская о силовиках: некоторые зомбированы, их держат на крючке

Тихановская высказалась о режиме Лукашенко / Reuters

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская сделала громкое заявление о том, что силовики поддерживают Александра Лукашенко из-за финансового давления, а некоторые из них "зомбированы" пропагандой.

"Это такая уже выстроенная система. Лукашенко их держит рублем, некоторые там, наверное, вообще зомбированы", – сказала участница выборов президента Беларуси в эфире программы "А поговорить?".

Она добавила, что некоторые силовики "не понимают, что делают".

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"Так зверствовать, это... нормальный человек такого делать не будет", – напомнила Тихановская о жестоких разгонах протестующих.

Оппозиционерка подчеркнула, что у правоохранителей, очевидно, высокие премии и зарплаты.

"Чего же они с таким усилием, так усердно бьют белорусов? Наверное, за что-то. Их держат на материальном крючке", – сказала политик.

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