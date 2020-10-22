Тихановская о силовиках: некоторые зомбированы, их держат на крючке

Она добавила, что некоторые силовики "не понимают, что делают".
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская сделала громкое заявление о том, что силовики поддерживают Александра Лукашенко из-за финансового давления, а некоторые из них "зомбированы" пропагандой.
"Это такая уже выстроенная система. Лукашенко их держит рублем, некоторые там, наверное, вообще зомбированы", – сказала участница выборов президента Беларуси в эфире программы "А поговорить?".
Она добавила, что некоторые силовики "не понимают, что делают".
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"Так зверствовать, это... нормальный человек такого делать не будет", – напомнила Тихановская о жестоких разгонах протестующих.
Оппозиционерка подчеркнула, что у правоохранителей, очевидно, высокие премии и зарплаты.
"Чего же они с таким усилием, так усердно бьют белорусов? Наверное, за что-то. Их держат на материальном крючке", – сказала политик.
События в Беларуси
- 13 октября лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская объявила ультиматум режиму Лукашенко. Если президент Лукашенко до 25 октября не подаст в отставку и не выпустит политических заключенных, в стране начнется тотальная забастовка
- По словам участника Координационного совета Беларуси Павла Латушко, оппозиция готовит акции, которые серьезно удивят власти и поставят под сомнение существование режима Александра Лукашенко.
- Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур перейти на сторону народа. Она заверила, что ответственность за действия режима Лукашенко грозит только тем лицам, которые причастны к разгонам массовых протестов.