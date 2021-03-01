Тихановская объяснила, как Путин решит вопрос с "проблемным" Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко / УНИАН

Президент России Владимир Путин понимает, что Александр Лукашенко стал политическим банкротом, заявила лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Как подчеркнула она в интервью НВ, Лукашенко вверг Беларусь в диктатуру, ведь многие люди оказались в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям.

В то же время она говорит, что Беларусь не хочет конфронтации с Россией и стремится сохранить хорошие отношения между народами.

"В Кремле же понимают, видят ситуацию и видят, что белорусы не остановятся. Для них теперь Лукашенко — проблема, а не союзник. И они хотели бы, чтобы эта проблема решилась. Но с другой стороны, для них, наверное, некомфортно, что оппозиция (в полном понимании этого слова) победит, потому что это будет некий пример для россиян. То есть, я думаю, они ищут выход из ситуации, при которой можно сохранить лицо", - говорит белорусская оппозиционерка.

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