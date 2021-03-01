Тихановская объяснила, как Путин решит вопрос с "проблемным" Лукашенко

Беларусь не хочет конфронтации с Россией, говорит Светлана Тихановская.
Президент России Владимир Путин понимает, что Александр Лукашенко стал политическим банкротом, заявила лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Как подчеркнула она в интервью НВ, Лукашенко вверг Беларусь в диктатуру, ведь многие люди оказались в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям.
В то же время она говорит, что Беларусь не хочет конфронтации с Россией и стремится сохранить хорошие отношения между народами.
"В Кремле же понимают, видят ситуацию и видят, что белорусы не остановятся. Для них теперь Лукашенко — проблема, а не союзник. И они хотели бы, чтобы эта проблема решилась. Но с другой стороны, для них, наверное, некомфортно, что оппозиция (в полном понимании этого слова) победит, потому что это будет некий пример для россиян. То есть, я думаю, они ищут выход из ситуации, при которой можно сохранить лицо", - говорит белорусская оппозиционерка.
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Протесты в Беларуси - о чем сообщалось ранее:
- 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.