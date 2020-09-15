Тихановская раскрыла план оппозиции и рассказала, что ждет Лукашенко

Светлана Тихановская / Скриншот

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что у Александра Лукашенко нет шансов остаться у власти.

Об этом она подчеркнула в материале, опубликованном в газете The Washington Post.

Тихановская подчеркнула, что протестующие в Беларуси настаивают на мирном протесте и отказываются применять насилие.

"Многие спрашивают, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти лишь вопрос времени", — заявила белорусская оппозиционерка.

В то же время она обратила внимание на то, что "вопреки государственной пропаганде", время на стороне оппозиции.

"Этот режим — колосс на глиняных ногах", — написала она в статье.

Тихановская добавила, что оппозиция продолжит проводить в стране акции протеста, а также обратилась к правительствам других стран с просьбой "прекратить сотрудничество с режимом и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан" и предупредила, что все соглашения с нынешней властью другие страны заключают "на их собственный страх и риск".

"Мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет придерживаться таких соглашений", — резюмировала Тихановская.

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Ранее Тихановская сделала заявление перед встречей президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко.

Она выразила сожаление, что Путин решил проводить переговоры с Лукашенко, которого она назвала "нелегитимным узурпатором".