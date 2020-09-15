УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Тихановская раскрыла план оппозиции и рассказала, что ждет Лукашенко

15 сентября 2020, 08:13

Белорусы уже прошли точку невозврата, считает Светлана Тихановская.

Тихановская
Светлана Тихановская / Скриншот

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что у Александра Лукашенко нет шансов остаться у власти.

Об этом она подчеркнула в материале, опубликованном в газете The Washington Post.

Тихановская подчеркнула, что протестующие в Беларуси настаивают на мирном протесте и отказываются применять насилие.

"Многие спрашивают, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти лишь вопрос времени", — заявила белорусская оппозиционерка.

В то же время она обратила внимание на то, что "вопреки государственной пропаганде", время на стороне оппозиции.

"Этот режим — колосс на глиняных ногах", — написала она в статье.

Тихановская добавила, что оппозиция продолжит проводить в стране акции протеста, а также обратилась к правительствам других стран с просьбой "прекратить сотрудничество с режимом и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан" и предупредила, что все соглашения с нынешней властью другие страны заключают "на их собственный страх и риск".

"Мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет придерживаться таких соглашений", — резюмировала Тихановская.

Читайте такжеПутин выжидает: Тихановская высказалась о поддержке Лукашенко Москвой

Ранее Тихановская сделала заявление перед встречей президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко.

Она выразила сожаление, что Путин решил проводить переговоры с Лукашенко, которого она назвала "нелегитимным узурпатором".

  • Как известно, в Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа.
  • Участники уличных акций считают выборы сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.
новости Беларуси протесты в Беларуси Светлана Тихановская Александр Лукашенко
Сейчас вы просматриваете новость «Тихановская раскрыла план оппозиции и рассказала, что ждет Лукашенко». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:19
Навальный рассказал, вернется ли в Россию
08:13
Тихановская раскрыла план оппозиции и рассказала, что ждет Лукашенко Видео
07:53
Майдан в Беларуси: Зеленский предупредил об опасности "кровавой бойни" Видео
07:44
В КГГА рассказали, когда школьники начнут учиться дистанционно
07:39
Медики поделились планом питания, который продлевает жизнь Видео
07:23
Под Киевом на газопроводе прогремел мощный взрыв: подробности аварии Видео
07:15
"Эротично": Леся Никитюк покорила сеть упругими ягодицами
06:56
Минск-3 может подсунуть Украине "троянского коня" мнение
06:29
"Готовы расстреливать и пытать": в Беларуси назвали главную опору Лукашенко Видео
06:01
Медики установили, какой витамин повышает риск возникновения рака
05:33
С Днем Ксении – яркие поздравления и картинки на именины Ксении
05:06
В моду на осень пришел пленительный фиолетовый маникюр - фото Фото
04:27
У Зеленского рассказали, как намерены решать конфликт на Донбассе Видео
04:09
Пополнение Киевстар – через Портмоне, Интернет и картой
03:40
Белорусы на фоне протестов массово опустошают банки: названа сумма Видео
02:58
Гороскоп для всех на 16 сентября: назван главный счастливчик дня Видео
02:15
Почему полезно носить медицинскую маску - ученые дали ответ
01:37
Голая Ирина Шейк показала свою рыбешку
00:53
Все решилось в первые часы: в РФ объяснили, что спасло Навальному жизнь Видео
00:22
Пламенный привет из 90-х: ярчайшим трендом осени стала клетка - фото Фото
14 сентября, понедельник
23:57
Лоукостер Wizz Air до весны отменил рейсы из Украины: список
23:31
Коронавирус в Украине - за день диагностировали почти 2,5 тысячи больных Видео
23:25
Ученые выявили признаки жизни на Венере
22:57
В Омске врачи умышленно скрывали диагноз Навального – Reuters Видео
22:16
Медная вода: выявлены здоровые преимущества нового тренда Видео
22:14
В России объяснили, почему Путин не готов к поглощению Беларуси Видео
22:14
Гороскоп для всех на 15 сентября: скачок вперед и удача на всех фронтах Видео
22:00
Нардеп выходит из фракции Слуга народа из-за взятки помощника
21:40
Видеть грибы во сне: к чему готовит это сновидение Видео
21:24
У Путина объяснили вопрос кредита Лукашенко и военных баз в Беларуси Видео
21:23
Урежут общинам, добавят на медицину и дороги: стало известно, как распределят госбюджет-2021
21:19
Осеннее равноденствие 2020 – когда и как праздновать
21:19
Войска МВД на помощь Лукашенко: Песков сделал заявление о решении Кремля Видео
21:06
Россия признала Лукашенко законным президентом Беларуси Видео
20:38
Опасные последствия для мужчин: как алкоголь влияет на тестостерон Видео
20:20
Книгарня Є угодила в скандал, назвав украинские книги нерентабельными
20:12
Зеленский дал "зеленый свет" миллиардному кредиту от Евросоюза Видео
19:44
Чем опасен "белый шум" заявлений Кравчука о Донбассе мнение
19:34
Разумкову не понравилось, как Ермак подбирает кадры с внучкой Фокина Видео
19:26
Власти Харькова пояснили, куда исчез Кернес Видео
19:00
Курс на НАТО, ЕС и США: Зеленский утвердил концепцию нацбезопасности Украины Видео
18:58
Тихановская резко ответила на кредит для Беларуси от России Видео
18:57
Эльман Пашаев отрицает получение денег от Ефремова за работу
18:42
lifecell – как проверить счет: все способы
18:32
C 2021 года школьники смогут сдать два ВНО по украинскому языку
18:20
Слава Каминская высказалась о повторном изгнании с Танців з зірками Видео
17:53
Путин дал оценку инициативе Лукашенко по изменению Конституции Видео
17:50
Кернес находится в коме после заражения коронавирусом - СМИ Видео
17:48
Айран: названы невероятные преимущества для здоровья Видео
17:40
Лавров объяснил, почему Россия не верит Западу в деле Навального Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять