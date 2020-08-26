Тихановская рассказала, как Лукашенко заставят уйти с поста президента Беларуси

Лукашенко больше не легитимен - Тихановская / Reuters

Победитель президентских выборов в Беларуси по версии ЦИК Александр Лукашенко в любом случае покинет пост главы государства, так как не выдержит давления со стороны народа. Белорусы не считают его легитимным президентом и больше не боятся репрессий.

Об этом заявила кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская в интервью изданию Le Monde.

По ее словам, белорусский народ устал от многолетнего правления Лукашенко – ему больше не доверяют. Ситуация в Беларуси сегодня является отражением деятельности политического режима.

"Но вопрос не в том, кто сегодня президент, это не имеет никакого значения. Важно, что белорусы больше не могут доверять Лукашенко, они его больше не хотят, вот и все. Он больше не легитимен. Это не случилось внезапно, это развивалось постепенно", - полагает Тихановская.Читайте также"Дожимать Лукашенко": у Тихановской раскрыли сценарии передачи власти

Также политик добавила, что "все белорусы" требуют отставки Лукашенко и больше не боятся маховика репрессий со стороны властей. Оппозиция сделает все возможное, чтобы глава РБ покинул свой пост в результате массовых мирных политических акций и серии забастовок.

"Рано или поздно, он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам. Чем скорее, тем лучше", - считает общественный деятель.

Напоследок она подчеркнула, что несмотря на продолжение репрессий против народа, белорусы уже не так чувствуют страх, как раньше, и не позволят режиму проявлять свободу действий.

"Люди больше этого не позволят. Они знают, что отныне они не одни перед лицом репрессивной машины", - подчеркнула Светлана Тихановская.Читайте такжеЧем закончатся протесты в Беларуси: эксперт дал прогноз

Напомним, в белорусской оппозиции раскритиковали создание Лукашенко нового правительства в нарушение белорусского законодательства и рассказали, как граждане запустили механизм отзыва депутатов.