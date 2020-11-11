Тихановская выдвинула три условия властям Беларуси

Светлана Тихановская назвала условия для начала переговоров с властями Беларуси.
Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала условия, после выполнения которых Координационный совет готов начать вести диалог с властью.
"Как и все мирные белорусы, мы стремимся к настоящему диалогу. Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа - Координационного совета. Произойти это может при выполнении неизменных требований: остановки насилия, освобождения политзаключенных и заявления об уходе Лукашенко", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.
Тихановская отметила, что темой настоящего диалога с властью будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы.
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"Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого", - отметила Тихановская.
Ситуация в Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.