Тихановская выдвинула три условия властям Беларуси

Тихановская выдвинула условия властям Беларуси / Telegram

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала условия, после выполнения которых Координационный совет готов начать вести диалог с властью.

"Как и все мирные белорусы, мы стремимся к настоящему диалогу. Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа - Координационного совета. Произойти это может при выполнении неизменных требований: остановки насилия, освобождения политзаключенных и заявления об уходе Лукашенко", - написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Тихановская отметила, что темой настоящего диалога с властью будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы.

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"Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого", - отметила Тихановская.

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