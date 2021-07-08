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"Товарищ майор живет этажом ниже": задержанный белорусский оппозиционер Протасевич вышел в соцсети

8 июля 2021, 12:58

Протасевич находится под домашним арестом и соцсети ему запрещены, поэтому неизвестно кто именно ведет его страницу.

Протасевич
Протасевич вышел в соцсети / Reuters

Задержанный белорусский оппозиционный журналист, один из основателей телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич 7 июля "объявился" в Твиттере. По крайней мере, там появился новый аккаунт, который оптимистично пишет от имени политзаключенного.

Протасевич заметил, что понемногу возвращается к жизни в интернете. Он сообщил, что пишет сообщение сам и без присмотра. На вопрос, что случилось со старым аккаунтом, журналист ответил, что он "заблочен, видимо".

Однако, как отмечает портал "Радио Свобода", белорусское законодательство запрещает лицам, находящимся под домашним арестом, пользоваться телефоном или интернетом, или же выходить на улицу. Поэтому непонятно кто на самом деле контролирует учетную запись Протасевича в Твиттере.

Аккаунт уточнил, что Протасевич якобы проживает "в одной комнате" вместе со своей девушкой – также задержанной режимом Софией Сапегой, а "товарищ майор живет этажом ниже". Сетевой "Протасевич" опроверг жестокое обращение со стороны власти во время его содержания под стражей, а нарочитая жизнерадостность сообщений аккаунта – это якобы "умение выдохнуть и стремиться к лучшему".

Напомним, что 14 июня Романа Протасевича вывели на брифинг МИД Беларуси. Экс-редактор NEXTA в очередной раз заявил, что не имеет жалоб на условия содержания и отношение правоохранительных органов.

Ранее он появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В интервью Протасевич сказал, что больше не хочет лезть в политику и что "переосмыслил для себя очень много вещей. Роман расплакался во время интервью.

Александр Лукашенко Роман Протасевич новости Беларуси санкции против Лукашенко
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