УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Трагедия на параде в США: 5 жертв и более 40 раненых, среди них - маленькие девочки и бабушки

22 ноября 2021, 11:00
Прослушать новость
Остановить

За рулём находился ранее судимый 39-летний активист Black Lives Matter - движения, которое выступает против рассизма. Даррелла Брукса уже задержали копы.

Трагедия в Уокешо
Трагедия в Уокешо произошла 21 ноября, пострадали дети / Фото Reuters

В воскресенье, 21 ноября, в американском штате Висконсин автомобиль на скорости въехал в толпу участников рождественского парада в городе Уокешо. В результате пять человек погибли и более 40 - получили травмы. В полиции города сообщили, что данные о жертвах и пострадавших могут измениться.

Как сообщил начальник полиции Уокешо Дэн Томпсон, подозреваемого в совершении наезда на людей задержали. Он находится под стражей, а автомобиль был найден после инцидента примерно в 20 милях (32 км) к западу от Милуоки, передает Reuters.

По словам Томпсона, пока что неизвестно, был ли этот инцидент связан с терроризмом.

На видео, которое попало в Сеть, видно как красный внедорожник на скорости проезжает через парад. Автомобиль сбил десятки людей.

Офицер полиции, который находился на месте проишествия, выстрелил в автомобиль, пытаясь его остановить.

Реклама

Отмечается, что за рулём находился ранее судимый 39-летний активист BLM Даррелл Брукс, его уже задержали.

Даррелла Брукса задержали

Справка. Black Lives Matter (BLM) — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.

Очевидцы трагедии рассказывают, что внедорожник мчался через рождественский парад в Уокешо на полной скорости.

"Потом я начал слышать крики людей", - рассказал один из свидетелей.

рождественский парад в Уокешо
Рождественский парад в Уокешо протаранило авто / Фото Reuters

Другой свидетель говорит, что внедорожник двигался со скоростью около 40 миль в час (64 км/ч), когда он врезался в толпу.

"Когда мы возвращались между зданиями, мы увидели, что водитель внедорожника просто нажал на педаль и на полной скорости мчался по маршруту парада. А потом мы услышали громкий хлопок и просто оглушительные крики людей, которых сбила машина", - отметил мужчина.

Ранения получили и взрослые, и дети. В частности, пострадали девочки от 9 до 15 лет - участницы танцевальной группы.

Детская больница Висконсина сообщила, что по состоянию на 8 часов вечера туда поступили 15 пациентов, при этом о смертельных случаях на тот момент не сообщалось.

Один из очевидцев рассказал, что водитель также сбил группу "Танцующие бабушки".

Как сообщал Главред, 19 декабря 2016 года в Берлине произошел теракт с участием грузовика, который наехал на толпу людей на рождественской ярмарке. В результате 12 человек погибли еще 48 - пострадали. Трагедия произошла на рождественской ярмарке, проходившей возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

Во Львове в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров.

Позже водителя маршрутки задержали. Он был трезв, объяснить свой поступок не мог. Коллеги водителя говорят, мужчина адекватный и уравновешенный. До этого ни одного ДТП не совершал, на этом маршруте работает около двух лет.

Читайте также:

viber
новости США ДТП теракт ДТП новости Уокешо
Сейчас вы просматриваете новость «Трагедия на параде в США: 5 жертв и более 40 раненых, среди них - маленькие девочки и бабушки». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Михайлов день 2021: традиции дня и что категорически нельзя делать, молитваМихайлов день 2021: традиции дня и что категорически нельзя делать, молитва Гороскоп на сегодня 21 ноября 2021: Львам – фатальные ошибки, Скорпионам - расставаниеГороскоп на сегодня 21 ноября 2021: Львам – фатальные ошибки, Скорпионам - расставание Приметы на 19 ноября: что нельзя делать в день Павла и как не попасть в бедуПриметы на 19 ноября: что нельзя делать в день Павла и как не попасть в беду Вкуснейшая закуска за 15 минут: невероятные фаршированные шампиньоныВкуснейшая закуска за 15 минут: невероятные фаршированные шампиньоны Гороскоп на сегодня 19 ноября 2021: Овнам – вещие сны, Ракам – интриги, а Козерогам - разочарованиеГороскоп на сегодня 19 ноября 2021: Овнам – вещие сны, Ракам – интриги, а Козерогам - разочарование
11:54

"Ничего святого": Надя Дорофеева в образе развратного ангела очаровала фанатов

11:50

Ребенка замотали скотчем и угрожали полицией - новые детали скандала в детсаду на ПолтавщинеВидео

11:46

На Хмельнитчине отец выкрал сына у экс-жены и не отдает его, несмотря на решение Верховного СудаВидео

11:31

Сало по 500 гривен за кило: киевлян шокировали космическими ценамиВидео

11:17

Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первойВидео

Реклама
11:14

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказкуФото

11:12

SIM-карты по паспортам: нардеп рассказал о новом законе

11:00

Трагедия на параде в США: 5 жертв и более 40 раненых, среди них - маленькие девочки и бабушкиВидео

10:50

В разведке раскрыли детали удара ВСУ американскими Javelin на ДонбассеВидео

10:45

Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасностьВидео

10:34

"Когда вакцинируем 60%": Ляшко назвал сроки запуска третьей прививки от COVID-19Видео

10:24

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: когда категорически нельзя стричь волосы и делать маникюр

10:20

600 лет лежала в земле: британка нашла крошечную золотую БиблиюВидео

10:19

Почти на 50%: в Украине рухнули цены на популярный фрукт

10:18

Киев переходит в "оранжевую" зону: Кличко назвал главное условие выхода из локдаунаВидео

10:10

Астролог рассказала, каким для Украины будет 2022 год и бояться ли вторжения РоссииВидео

09:29

"Взял 4 тысячи долларов": в Одессе новый полицейский начальник попался на взятке в первый день работы

09:29

Полномасштабное вторжение РФ в Украину: во Франции пригрозили Кремлю последствиямиВидео

09:28

Куча противопоказаний и жуткий состав: от популярного плавленого сырка Дружба осталось лишь названиеВидео

09:27

Украинским пенсионерам грозит лишение выплат: что происходит и кому не повезетВидео

Реклама
09:15

Финансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везениеВидео

08:45

Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьВидео

08:29

В Минздраве назвали области, которые первыми выведут из "красной" зоны карантинаВидео

08:18

Коронавирус в Украине 22 ноября: число выявленных COVID-больных упало до семи тысячВидео

07:45

США продолжат вести дела с Путиным, даже если не признают выборымнение

07:38

В Украине упало число больных COVID-19: врач объяснил, в чем "ковидный фокус"Видео

07:15

"Повсюду летели тела": авто протаранило толпу на рождественском параде, погибли детиВидео

06:42

Пойдет ли Кремль на вторжение в Украину: Кулеба назвал факторы, которые могут повлиять на ПутинаВидео

06:29

Украине не стоит демонизировать проблему с мигрантами – хлопот они ей не доставятмнение

05:28

Готовьтесь к аномалии: синоптик удивил неожиданным прогнозом на зимуВидео

05:02

Самый вкусный теплый салат с беконом: готовить всего 5 минутВидео

04:47

"Все коту под хвост": врач рассказала, чем грозит отказ от второй прививки против коронавирусаВидео

04:22

Маленькая квартира – удобные решения: как сделать необычную перегородку в гостинойВидео

03:52

Даша Астафьева без лифчика засветила соски в смелой фотосессииВидео

03:14

День сыновей 2021: теплые поздравления и чудные картинки к празднику

02:42

Реальное число COVID-больных намного больше: социолог шокировал цифройВидео

02:16

Самые популярные недоделки в новостройках: на чем обманывают застройщикиВидео

01:45

Путин почуял запах крови: в Британии предупредили о новом вторжении РФ в УкраинуВидео

01:18

Ани Лорак в латексе показала все свои прелестиВидео

00:51

Приметы на 22 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:35

Танцы со звездами 8 сезон 12 эфир: кто покинул проект?

21 ноября, воскресенье
23:58

Футболист сборной Украины забил два гола за 60 секунд и сотворил сенсациюВидео

23:22

Никогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в домВидео

23:01

Случайно попал не в того: в Черкасской области охотник выстрелил в друга

22:30

Россия поднимает ставки: Данилов объяснил стягивание войск Путина на границу УкраиныВидео

22:24

Проклятое место: на Сумщине ребенок погиб жуткой смертью при сборе лома

21:55

В Украину нагрянет резкое похолодание и завалит снегомВидео

21:28

Умерла звезда сериала Собачье сердце и Моя прекрасная няня Нина Русланова

20:53

Клиентам Новой почты блокируют денежные переводы: раскрыта новая подстава с посылкамиВидео

20:42

Алкоголизм и опасное заболевание: почему привитый от COVID-19 Гаркалин умер страшной смертью

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять