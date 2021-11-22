Трагедия на параде в США: 5 жертв и более 40 раненых, среди них - маленькие девочки и бабушки

Трагедия в Уокешо произошла 21 ноября, пострадали дети / Фото Reuters

В воскресенье, 21 ноября, в американском штате Висконсин автомобиль на скорости въехал в толпу участников рождественского парада в городе Уокешо. В результате пять человек погибли и более 40 - получили травмы. В полиции города сообщили, что данные о жертвах и пострадавших могут измениться.

Как сообщил начальник полиции Уокешо Дэн Томпсон, подозреваемого в совершении наезда на людей задержали. Он находится под стражей, а автомобиль был найден после инцидента примерно в 20 милях (32 км) к западу от Милуоки, передает Reuters.

По словам Томпсона, пока что неизвестно, был ли этот инцидент связан с терроризмом.

На видео, которое попало в Сеть, видно как красный внедорожник на скорости проезжает через парад. Автомобиль сбил десятки людей.

Офицер полиции, который находился на месте проишествия, выстрелил в автомобиль, пытаясь его остановить.

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Отмечается, что за рулём находился ранее судимый 39-летний активист BLM Даррелл Брукс, его уже задержали.

Даррелла Брукса задержали

Справка. Black Lives Matter (BLM) — общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в особенности против полицейского насилия.

Очевидцы трагедии рассказывают, что внедорожник мчался через рождественский парад в Уокешо на полной скорости.

"Потом я начал слышать крики людей", - рассказал один из свидетелей.

Рождественский парад в Уокешо протаранило авто / Фото Reuters

Другой свидетель говорит, что внедорожник двигался со скоростью около 40 миль в час (64 км/ч), когда он врезался в толпу.

"Когда мы возвращались между зданиями, мы увидели, что водитель внедорожника просто нажал на педаль и на полной скорости мчался по маршруту парада. А потом мы услышали громкий хлопок и просто оглушительные крики людей, которых сбила машина", - отметил мужчина.

Ранения получили и взрослые, и дети. В частности, пострадали девочки от 9 до 15 лет - участницы танцевальной группы.

Детская больница Висконсина сообщила, что по состоянию на 8 часов вечера туда поступили 15 пациентов, при этом о смертельных случаях на тот момент не сообщалось.

Один из очевидцев рассказал, что водитель также сбил группу "Танцующие бабушки".

Как сообщал Главред, 19 декабря 2016 года в Берлине произошел теракт с участием грузовика, который наехал на толпу людей на рождественской ярмарке. В результате 12 человек погибли еще 48 - пострадали. Трагедия произошла на рождественской ярмарке, проходившей возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

Во Львове в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы произошло жуткое ДТП. Водитель маршрутки сбил двоих пешеходов, а тело одного из них протянул за собой несколько километров.

Позже водителя маршрутки задержали. Он был трезв, объяснить свой поступок не мог. Коллеги водителя говорят, мужчина адекватный и уравновешенный. До этого ни одного ДТП не совершал, на этом маршруте работает около двух лет.

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