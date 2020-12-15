Трамп отказался публично признать победу Байдена - СМИ

Трамп не пойдет на церемонию инаугурации Байдена / Фото Reuters

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не намерен публично признавать свое поражение на выборах, хотя Коллегия выборщиков уже признала победителем президентской гонки кандидата от демократов Джо Байдена.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из окружения Трампа.

Отмечается, что Трамп в частном порядке признал, что не останется на второй срок, даже несмотря на попытки аннулировать результаты голосования через суд.

Приближенные к республиканцу также считают, что Трамп не примет участие в инаугурации Байдена.

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