Трамп отказался публично признать победу Байдена - СМИ

В приватных разговорах Трамп якобы говорил о том, что не останется в Белом доме на второй срок.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не намерен публично признавать свое поражение на выборах, хотя Коллегия выборщиков уже признала победителем президентской гонки кандидата от демократов Джо Байдена.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из окружения Трампа.
Отмечается, что Трамп в частном порядке признал, что не останется на второй срок, даже несмотря на попытки аннулировать результаты голосования через суд.
Приближенные к республиканцу также считают, что Трамп не примет участие в инаугурации Байдена.
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Выборы в США – последние новости:
- Коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом США. Он набирает 306 голосов выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
- Тем временем старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что республиканцы 14 декабря параллельно с официальным проводят альтернативное голосование выборщиков. Голосование идет в штатах, где, по их мнению, Джо Байден победил благодаря масштабным нарушениям.
- Ранее Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента США и раскрыл механизм подтасовок.
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.
Автор: Анна Багрий