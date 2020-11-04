Трамп откровенно высказался о своих шансах на победу

Трамп верит в свою победу на президентских выборах / Reuters

Лидер американцев Дональд Трамп во время общения с сотрудниками своего предвыборного штаба в штате Вирджиния провел пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы журналистов и оценил свои шансы на победу на президентских выборах.

"Я слышал, что мы очень хорошо выступаем во Флориде и Аризоне. У нас невероятно хорошо идут дела в Техасе. Я слышал, что у нас хорошо идут дела везде. И я думаю, что у нас будет отличная ночь", - заявил Трамп, пишет CNN.

Отвечая на вопрос, каковы его шансы на переизбрание, американский лидер сказал, что у него "очень хорошие шансы на победу".

"Я думаю, у нас будет победа. И вы знаете, выиграть легко. Проиграть никогда не бывает легко - это не для меня", - отметил Трамп.

Бюллетень на выборах США напоминает газетный разворот. Кроме президента американцы выбирают 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

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Он добавил, что пока не думал о речи ни на случай поражения, ни на случай победы.

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