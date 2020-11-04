Трамп откровенно высказался о своих шансах на победу

Он добавил, что пока не думал о речи ни на случай поражения, ни на случай победы.
Лидер американцев Дональд Трамп во время общения с сотрудниками своего предвыборного штаба в штате Вирджиния провел пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы журналистов и оценил свои шансы на победу на президентских выборах.
"Я слышал, что мы очень хорошо выступаем во Флориде и Аризоне. У нас невероятно хорошо идут дела в Техасе. Я слышал, что у нас хорошо идут дела везде. И я думаю, что у нас будет отличная ночь", - заявил Трамп, пишет CNN.
Отвечая на вопрос, каковы его шансы на переизбрание, американский лидер сказал, что у него "очень хорошие шансы на победу".
"Я думаю, у нас будет победа. И вы знаете, выиграть легко. Проиграть никогда не бывает легко - это не для меня", - отметил Трамп.
Бюллетень на выборах США напоминает газетный разворот. Кроме президента американцы выбирают 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.
Читайте такжеТрамп боится беспорядков: вокруг Белого дома усилили меры безопасности
Он добавил, что пока не думал о речи ни на случай поражения, ни на случай победы.
Выборы президента США
- Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки проходят выборы главы государства. Главными претендентами на президентский пост являются Дональд Трамп и Джо Байден, представляющие Республиканскую и Демократическую партии.
- Согласно данным опроса телеканала NBC и газеты The Wall Street от 1 ноября, Байдена готовы поддержать 52% избирателей, тогда как Трампа – 42% от всех, кто определился со своим выбором.
- Однако 3 ноября стало известно, что в ключевых штатах – где развернется основная борьба кандидатов – Трамп, по результатам опроса, с небольшим отрывом опережает Байдена.