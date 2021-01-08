Трампу грозит импичмент: в Конгрессе США назвали сроки

Демократы в нижней палате Конгресса "способны действовать очень быстро", подчеркнула Кэтрин Кларк.
Президент США Дональд Трамп может подвергуться процедуре импичмента, заявила заместитель спикера Палаты представителей Конгресса США Кэтрин Кларк.
Как подчеркнула она в комментарии CNN, жесткое решение может быть принято в середине следующей недели.
Она спрогнозировала, что демократы в нижней палате Конгресса "способны действовать очень быстро".
По мнению заместителя спикера Конгресса, американские парламентарии в сложившейся ситуации "не могут прятаться за процедурными правилами".
"Настало время действовать. Речь идет о кризисе нашей конституции и нашей демократии", - говорит она.
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Автор: Алексей Тычина