Трампу грозит импичмент: в Конгрессе США назвали сроки

Дональду Трампу пригрозили импичментом / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп может подвергуться процедуре импичмента, заявила заместитель спикера Палаты представителей Конгресса США Кэтрин Кларк.

Как подчеркнула она в комментарии CNN, жесткое решение может быть принято в середине следующей недели.

Она спрогнозировала, что демократы в нижней палате Конгресса "способны действовать очень быстро".

По мнению заместителя спикера Конгресса, американские парламентарии в сложившейся ситуации "не могут прятаться за процедурными правилами".

"Настало время действовать. Речь идет о кризисе нашей конституции и нашей демократии", - говорит она.

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