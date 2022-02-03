Турция отказалась заморозить продажу оружия Украине

Зеленский, Эрдоган / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о расширении производства беспилотников в Украине. Такое решение может вызвать недовольство России.

Как пишет Bloomberg, Эрдоган стремится расширить оборонные связи с Украиной, избегая при этом серьезного напряжения в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский отметил, что это соглашение существенно расширит производство беспилотных летательных аппаратов компании "Байкар Макина" в Украине.

"Это новые технологии, новые рабочие места, укрепление обороноспособности Украины", - сказал Глава государства.

Официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана состоялся в то время, как другие лидеры стран обходят Киев, чтобы не усиливать военную агрессию России.

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Они пытаются снизить напряжение с помощью дипломатических усилий, несмотря на то, что Москва постоянно отрицает свое присутствие на границах с Украиной и планы нападения.

Между тем, Путин в пятницу прибудет в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр, где также встретится с президентом Си Цзиньпином.

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Китай и Россия "согласовали свои позиции" по вопросам, включая Украину, на переговорах в Пекине в четверг между их министрами иностранных дел, говорится в заявлении МИД Китая.

Визит президента Турции в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля прибыл в Украину.

После личной встречи Эрдогана и Зеленского началась церемония подписания ряда соглашений между Украиной и Турцией. В частности, подписано соглашение о ЗСТ.

Эрдоган заявил, что Турция готова делать все должное, чтобы закончился кризис двух стран (Украины и России - ред.)

"Мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или технических переговоров", - сообщил Эрдоган.

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