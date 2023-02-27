У Байдена назвали главный недостаток китайского "мирного плана" - с Киевом обсуждений не было

В Белом доме снова раскритиковали Китай за предложенный "мирный план". Джейк Салливан заявил, что Пекин много раз говорил с РФ, но не коммуницировал с Киевом.

В Белом доме раскритиковали Китай за предложенный "мирный план" / WhiteHouse.gov

"Мирный план" Китая по окончанию войны России в Украине не обсуждали с украинской стороной. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC News.

В Вашингтоне считают, что перед тем, как обнародовать "план" должны были состояться переговоры между президентами Украины и Китая. Пекин же провел одностороннюю дипломатию с Москвой, но не с Киевом.

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"Китай предложил "план" без обсуждения между президентом Си Цзиньпином и президентом Зеленским с начала войны. Китай говорил с РФ много раз, но на самых высоких уровнях они не говорили с украинцами", – объяснил Салливан.

Советник Байдена сказал, что лишь один из 12 пунктов "китайского мирного плана" является правильным. Речь идет о пункте относительно уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Мирный план Китая по войне в Украине

В день годовщины российского вторжения в Украину Китай представил так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.

Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:

уважение суверенитета всех стран;

отказ от "менталитета холодной войны";

прекращение военных действий;

возобновление мирных переговоров;

решение гуманитарного кризиса;

защита гражданского населения и военнопленных;

обеспечение безопасности атомных электростанций;

уменьшение стратегических рисков;

содействие экспорту зерна;

прекращение "односторонних санкций";

поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок.

Президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем "мирный план" относительно окончания войны в Украине не выгоден никому, кроме страны-агрессора России.

Заместитель спикера Федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что власти Китая в свой "мирный план" не включили очень важный момент – требование по выводу российских войск с территории украинского государства. КНР, как постоянный участник Совета безопасности ООН, несет особую ответственность за прекращение войны и должна напрямую обсуждать свои инициативы с Киевом, считает Бюхнер.

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