У Байдена назвали главный недостаток китайского "мирного плана" - с Киевом обсуждений не было

"Мирный план" Китая по окончанию войны России в Украине не обсуждали с украинской стороной. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC News.
В Вашингтоне считают, что перед тем, как обнародовать "план" должны были состояться переговоры между президентами Украины и Китая. Пекин же провел одностороннюю дипломатию с Москвой, но не с Киевом.
"Китай предложил "план" без обсуждения между президентом Си Цзиньпином и президентом Зеленским с начала войны. Китай говорил с РФ много раз, но на самых высоких уровнях они не говорили с украинцами", – объяснил Салливан.
Советник Байдена сказал, что лишь один из 12 пунктов "китайского мирного плана" является правильным. Речь идет о пункте относительно уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Мирный план Китая по войне в Украине
В день годовщины российского вторжения в Украину Китай представил так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
Обнародованный документ состоит из 12 пунктов:
- уважение суверенитета всех стран;
- отказ от "менталитета холодной войны";
- прекращение военных действий;
- возобновление мирных переговоров;
- решение гуманитарного кризиса;
- защита гражданского населения и военнопленных;
- обеспечение безопасности атомных электростанций;
- уменьшение стратегических рисков;
- содействие экспорту зерна;
- прекращение "односторонних санкций";
- поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок.
Президент США Джо Байден заявил, что предложенный Китаем "мирный план" относительно окончания войны в Украине не выгоден никому, кроме страны-агрессора России.
Заместитель спикера Федерального правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что власти Китая в свой "мирный план" не включили очень важный момент – требование по выводу российских войск с территории украинского государства. КНР, как постоянный участник Совета безопасности ООН, несет особую ответственность за прекращение войны и должна напрямую обсуждать свои инициативы с Киевом, считает Бюхнер.
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