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У Байдена оценили угрозу для Украины из-за ядерных учений в России

17 октября 2022, 19:40

Москва регулярно проводит учения для проверки своих ядерных возможностей, сказал Джон Кирби.

Владимир Путин, ядерное оружие, ядерный удар
В США сейчас не видят признаков подготовки России к ядерному удару по Украине - Белый дом / УНИАН, ua.depositphotos.com

США внимательно следят за ходом ядерных учений России. Пока Вашингтон не наблюдает признаков, которые указывали бы на готовности Москвы применить ядерное оружие против Украины. Учения проходят так же, как и в предыдущие годы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Как сообщает NPR, он рассказал о том, что Вашингтон внимательно следит за ходом ядерных учений России. На данный момент нет признаков готовности Москвы пойти на сценарий применения ядерного оружия против Украины.

По словам чиновника, во время этих учений россияне собираются передвигать некоторые из своих активов стратегической важности.

"Однако мы не видим признаков, что в рамках этих учений или в другом контексте президент РФ Владимир Путин принял решение применить ядерное оружие или оружие массового уничтожения в Украине", - отметил Кирби.

Также он добавил, что учения в России проходят так же, как и в предыдущие годы.

Джон Кирби подчеркнул, что РФ регулярно проводит такие учения, чтобы понимать уровень своих ядерных возможностей.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды использовал риторику с угрозами применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания бумажек об аннексии территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал украинский гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заметил, что если Путин сделает хотя бы шаг к тому, чтобы задействовать ядерное оружие, мир моментально отреагирует. Россия в подобном случае столкнется с мгновенным крахом. Путин уже об этом предупрежден.

Смотрите видео ТСН - Байден ответил на ядерные угрозы Путина

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