У Байдена раскрыли планы по переговорам с Северной Кореей

США ставят перед собой задачу полного ядерного разоружения Корейского полуострова - Салливан / Reuters

Официальный Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей с целью ядерного разоружения Корейского полуострова. Штаты надеются, что с помощью конструктивного подхода удастся продвинуться в решении данного вопроса. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

В эфире телеканала АВС он рассказал о том, что США ставят перед собой задачу полной ликвидации ядерных вооружений на Корейском полуострове. Штаты готовы работать над этим вопросом на дипломатическом уровне.

"Наша политика в отношении Северной Кореи нацелена не на враждебность, а на решения. Ее главной целью является полная денуклеаризация Корейского полуострова, и мы готовы к дипломатическому взаимодействию для достижения этой цели", - сказал Салливан.Читайте такжеРазведка США узнала о новом ядерном оружии в КНДР

Также он подчеркнул, что США верят в "выверенный, практичный и взвешенный подход", в рамках которого существует наиболее серьезная вероятность в разрешении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.

Ядерное разоружение Северной Кореи