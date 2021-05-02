У Байдена раскрыли планы по переговорам с Северной Кореей

США придерживаются конструктивной позиции по диалогу с КНДР, утверждает Джейк Салливан.
Официальный Вашингтон готов к переговорам с Северной Кореей с целью ядерного разоружения Корейского полуострова. Штаты надеются, что с помощью конструктивного подхода удастся продвинуться в решении данного вопроса. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
В эфире телеканала АВС он рассказал о том, что США ставят перед собой задачу полной ликвидации ядерных вооружений на Корейском полуострове. Штаты готовы работать над этим вопросом на дипломатическом уровне.
"Наша политика в отношении Северной Кореи нацелена не на враждебность, а на решения. Ее главной целью является полная денуклеаризация Корейского полуострова, и мы готовы к дипломатическому взаимодействию для достижения этой цели", - сказал Салливан.Читайте такжеРазведка США узнала о новом ядерном оружии в КНДР
Также он подчеркнул, что США верят в "выверенный, практичный и взвешенный подход", в рамках которого существует наиболее серьезная вероятность в разрешении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова.
Ядерное разоружение Северной Кореи
- Весной 2018 года власти КНДР объявили о прекращении проведения ядерных испытаний и запусков межконтинентальных ракет. В июне в ходе первой встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре был подписан документ, обязывающий Пхеньян приступить к реализации мероприятий по ядерному разоружению. Однако в документе не было четкого алгоритма реализации договоренностей.
- Позже на саммите лидеров Южной и Северной Кореи, который состоялся в сентябре 2018 года, стороны договорились о закрытии Пхеньяном ракетного полигона Сохэ и прекращении эксплуатации размещенной там пусковой установки.
- В феврале 2019 года в Ханое прошла встреча главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Стороны проводили переговоры по вопросу ядерной программы Северной Кореи, однако главам государств договориться не удалось.
- Позже в северокорейских и южнокорейских СМИ появлялась информация о том, что на территории КНДР продолжаются запуски ракет.