В Белгородской области оккупанты застрелили своего же солдата, когда тот спускался в блиндаж

Российские оккупанты убили своего солдата / Коллаж фото Минобороны РФ, sibreal.org

В Белгородской области российский военный застрелил солдата срочной службы Дениса Таскаева. Оккупанты якобы случайно спутали его с "украинским диверсантом". Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Следователь сообщил матери погибшего, что в тот момент якобы "была перестрелка" и оккупанты "были на взводе".

"Следователь сказал, что была перестрелка с разведывательными диверсионными группами, ребята были "на взводе". Денис спускался в блиндаж, и напуганный сослуживец принял его за чужого", – рассказала мать убитого Татьяна Кулешова.

Родственники убитого не верят в эту версию, потому что сначала им рассказывали другую версию. Командир роты утверждал, что срочник был ликвидирован в перестрелке с украинскими военными в ночь с 15 на 16 октября.

Один из товарищей Таскаева рассказал, что командование приказало военнослужащим ничего не говорить об убийстве солдата, "если они не хотят оказаться на месте Дениса".

Мать российского солдата уверена, что ее сын не мог стать причиной конфликта.

"Нет, конфликта быть не могло. Он был бесконфликтным, добрым, отзывчивым. Если бы у него были какие-то стычки с сослуживцами, я бы об этом знала. Он мне всегда обо всем рассказывал", – добавила женщина.

Следует отметить, что военного, которого подозревают в убийстве, якобы уже задержали.

Напомним, в Херсонские области кадыровцы расстреливают российских военных, которые пытаются сбежать с поля боя. Чеченцев используют как заградотряды для тех русских, которые могут дезертировать. Зато оккупанты все чаще пытаются убежать с войны.

Также сообщалось, что около 3,5 тысяч "мобилизованных" жителей оккупированного Донбасса сбежали с фронта и вернулись домой. Они отказываются воевать. Люди понимают, что оккупанты не смогут наказать всех.

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