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"Угроза не так уж неизбежна": РФ может не иметь технической возможности ударить ядеркой - Резников

26 октября 2022, 08:19

Глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что риски нанесения ядерного удара страной-агрессором все же существуют, но угроза не так уж неизбежна.

Алексей Резников, Владимир Путин
Алексей Резников прокомментировал угрозу ядерного удара со стороны РФ / Фото УНИАН, сайт Кремля

Министр обороны Украины Алексей Резников не исключил, что страна-агрессор Россия на самом деле может не иметь технической возможности нанести ядерный удар несмотря на все свои угрозы. Об этом он сказал в интервью Politico.

По его мнению, в РФ также не уверены в том, что им удастся нанести по Украине ядерный удар.

"Знаете, когда у вашего соседа такое безумие, надо понимать, что есть риски, но лично для меня сейчас угроза не так уж неизбежна, потому что я не уверен – и я думаю, что россияне не уверены – что они технически готовы это сделать", – сказал Резников.

Министр также задается вопросом о том, какие цели поразит РФ в Украине, если все же решится на применение ядерного оружия. Он отметил, что любое его использование на фронте будет иметь последствия и для российских оккупационных войск в этом районе.

Если же Россия решится на демонстрацию своего ядерного потенциала в Черном море, это может иметь последствия для ряда стран-членов НАТО: Болгарии, Румынии и Турции.

Как сообщал Главред, ранее Telegram-канал Generall SVR писал, что "сверхмощное" ядерное оружие, которым российский диктатор Владимир Путин шантажирует весь мир, существует только на бумаге, поэтому в РФ решили сделать "грязную бомбу", в случае применения которой планируется обвинить во всем Украину.

Угроза ядерного удара РФ по Украине

Ранее сообщалось, что Путин хотел ударить ядеркой по Украине, но в последний момент устроил массированный обстрел. Такое решение российский диктатор принял после общения с несколькими постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Позже президент США Джо Байден вновь оценил риски российского ядерного удара по Украине. Он считает, что президент РФ Владимир Путин не пойдет на этот шаг. Но Байден предупредил, что Пентагон заранее разработал варианты действий на случай применения Путиным ядерного оружия.

Представитель НАТО анонимно рассказал изданию Reuters, что если страна-агрессор Россия пойдет на применение ядерного оружия против Украины, ситуация приведет к "физическому ответу" со стороны союзников Киева и, возможно, всего Североатлантического альянса.

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