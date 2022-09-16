Около 3,5 тысяч "мобилизованных" в "ЛДНР" жителей Донбасса отказались воевать и убежали с позиций

Случаев побегов мобилизованных в "ЛДНР" с фронта уже тысячи - СМИ / Reuters

Незаконно мобилизованные в российские войска "ЛДНР" жители оккупированного Донбасса оставляют боевые позиции и возвращаются домой. Подобных случаев уже тысячи. Люди понимают, что оккупанты не смогут наказать всех.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на свои источники разведке, около 3,5 тысяч людей, которых незаконно и силой мобилизовали в российские войска так называемых "ДНР" и "ЛНР", сбежали с поля боя и вернулись домой.

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Подчеркивается, что люди понимают – всех наказать не смогут. Случаев, когда они покидали позиции, уже тысячи. Воевать они не хотят.

Война России против Украины

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию по освобождению Харьковской области от российских оккупантов. Руководитель ОВА Олег Синегубов ранее заявил, что ВСУ на некоторых участках фронта вышли на государственную границу с Россией. Оккупанты убегают вглубь фронта или на российскую территорию.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что наступление армии Украины на Харьковщине развивается даже лучше, чем ожидалось. По его словам, украинские бойцы доказали свою способность наносить удары по российским войскам. Победу в регионе пока рано праздновать – враг может нанести ответный удар.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что ВСУ в Харьковской области освободили более 300 населенных пунктов. Операция будет идти до тех пор, пока украинские войска не освободят все захваченные россиянами районы области.

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