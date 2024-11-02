Министр страны-агрессора заявил, что "удивлен".

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У Лаврова "пригорело" из-за помощи Турции Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

Лавров не понимает, как это возможно

Он в очередной раз прогнулся перед Анкарой

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров раскритиковал Турцию из-за того, что Анкара поставляет вооружение Киеву.

В интервью газете Hurriyet он заявил, что "удивлен такой ситуацией".

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"Турецкое оружие используют Вооруженные силы Украины для уничтожения российских военнослужащих и гражданских лиц. Учитывая заявление турецкой стороны о том, что она готова предоставить услуги посредника, такая ситуация не может не вызвать удивления", – заявил Лавров.

По его словам, РФ "ценит" усилия Турции по разрешению "украинского кризиса". В частности, упомянул о Стамбульской площадке для консультаций весной 2022 года и содействии страны подписанию "зернового соглашения".

Кто такой Сергей Лавров? Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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