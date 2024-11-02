У Лаврова "пригорело" из-за помощи Турции Украине

Кратко:
- Лавров не понимает, как это возможно
- Он в очередной раз прогнулся перед Анкарой
Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров раскритиковал Турцию из-за того, что Анкара поставляет вооружение Киеву.
В интервью газете Hurriyet он заявил, что "удивлен такой ситуацией".
"Турецкое оружие используют Вооруженные силы Украины для уничтожения российских военнослужащих и гражданских лиц. Учитывая заявление турецкой стороны о том, что она готова предоставить услуги посредника, такая ситуация не может не вызвать удивления", – заявил Лавров.
По его словам, РФ "ценит" усилия Турции по разрешению "украинского кризиса". В частности, упомянул о Стамбульской площадке для консультаций весной 2022 года и содействии страны подписанию "зернового соглашения".
Кто такой Сергей Лавров?
Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.
С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
Турция и Украина - последние новости
Недавно в Турции заявили о переговорах с Россией на определенных условиях. Как возможный вариант окончания войны Турция рассматривает мирные переговоры, в результате которых должна быть сбалансированная договоренность.
Аналитик Юрий Богданов рассказал о многовекторности Эрдогана и отношении к Украине. По его словам, президент хочет утвердить Турцию как логистический и геополитический суперхаб.
К слову, президент Турции выдал важное заявление о возвращении Крыма Украине. Он также отметил, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.
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