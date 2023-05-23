"У Путина был вид, как у щенка, которого ругают": в Сети рассказали, как Патрушев отчитал диктатора РФ

Секретарь Совбеза РФ Патрушев упрекнул лично российского диктатора Путина во всех проблемах и возложил на него ответственность за происходящее.

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Николай Патрушев и Владимир Путин повздорили из-за ситуации в Белгородской области / Фото: kremlin.ru

Между российским диктатором Владимиром Путиным и главой совбеза РФ Николаем Патрушев произошел конфликт на фоне событий в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки РФ.

По данным канала, 22 мая Путину докладывали о "вторжении вражеских ДРГ" на территорию Белгородской области со стороны границы с Украиной. Во время одного из совещаний Путин обругал представителей руководства силового и военного блоков. Однако в ответ нарвался на жесткую критику Патрушева.

"Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев практически в той же манере упрекнул лично президента во всех обсуждаемых проблемах. Патрушев напомнил, что ещё больше года назад представлял президенту доклад, в котором был детальный аналитический прогноз, предрекавший именно такой ход событий, с конкретными предложениями по недопущению подобного, но Путин всё это проигнорировал. Секретарь Совета Безопасности отчитал Путина и напрямую возложил на него ответственность за происходящее", - говорится в сообщении.

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"По словам очевидцев у президента был вид, как у щенка, которого ругают за то, что он нагадил посреди комнаты. Патрушев вступился за военных и ФСБ уже не в первый раз обвинив Путина в провале СВО, которую, по мнению секретаря Совбеза, без должной подготовки не стоило и начинать", - добавили на канале.

Как пишет генерал СВР, Патрушев заявил, что стоит задуматься над тем как выйти из глубокого кризиса на фронте и в стране в целом.

"Президент согласился, что проблемы есть, но сказал, что их можно решить, предложив участвовать в решении проблем, а не "наводить суету", - резюмировали на канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле не исключают потерю всех оккупированных территорий Украины, включая аннексированный Крым. Также под угрозой и некоторые регионы страны-агрессора РФ. На этом фоне между российским диктатором Владимиром Путиным и секретарем Совбеза страны-агрессра РФ Николаем Патрушевым произошла ссора.

Что происходит в Белгородской области

22 мая утром в Сети появилась информация о том, что российские добровольцы Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области. Рейды были и в Брянской области.

Кроме того, опубликованы кадры передвижения военной техники через границу в Белгородской области. Однако аутентичность видео подтвердить пока невозможно.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион Свобода России и РДК на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции принимают участие исключительно граждане РФ.

Жители страны-оккупанта массово бегут из родного государства на фоне атаки на Белгородскую область и заявлений властей о диверсионных группах в приграничных населенных пунктах.

Смотрите видео, как ополченцы России продвигаются по Белгородской области:

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