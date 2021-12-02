У Путина гневно отреагировали на слова Зеленского о Крыме

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости возвращения оккупированного Крыма расценивают как прямую угрозу.

По его словам, заявления Зеленского воспринимают как готовность использовать все возможности в отношении полуострова.

"Мы анализируем высказывания Зеленского, взять вчерашнее высказывание по российской проблематике. Выступая в парламенте Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", - отметил он.

По его словам, Кремль воспринимает эти слова как готовность Украины использовать все возможности, чтобы вернуть оккупированный Крым.

Что говорил Зеленский о Крыме

Как заявил Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады, благодаря запуску Крымской платформы в 2021 году деоккупация Крыма "впервые с 2014 года обсуждалась на самом высоком международном уровне".

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Президент напомнил, что в первом саммите Крымской платформы приняли участие 46 делегаций, лидеры стран G7 и ЕС.

"Впервые с момента оккупации мы боремся за Крым не на билбордах, а на международных площадках и встречах. Не лозунгами, а официальными документами", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина борется "не за гектары, а за людей", и именно поэтому был принят закон о коренных народах, закрепивший статус и права крымских татар.

Ранее в разведке США сообщили, что Россия может планировать вторжение в Украину в начале 2022 года. Кремль рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям и последующей длительной оккупации.

Так, по данным американской разведки, РФ может осуществить наступление одновременно с оккупированного Крыма, через российскую границу и с территории Беларуси.

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