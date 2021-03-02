У Путина назвали условие выхода России из ПАСЕ

Совет Европы должен пойти на диалог с Москвой, сказал Дмитрий Песков.
Деятельность Парламентской ассамблеи Совета Европы без участия РФ не будет полноценной. Россия не планирует покидать организацию до тех пор, пока европейские государства не примут такое решение. Кремль надеется, что в СЕ пойдут на диалог с Москвой, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Безусловно, без Российской Федерации любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной", - считает он.
Как рассказал спикер Кремля, российская делегация намерена продолжать работу в ПАСЕ до того момента, пока в Совете Европы не примут решение об исключении России из организации.
"Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ. Работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия", - добавил Песков.Читайте такжеСМИ узнали об обращении России в ЕСПЧ по делу Навального
Также он подчеркнул, что в СЕ присутствуют страны-участники с диаметрально противоположными точками зрения. Есть государства, которые поддерживают исключение России из организации, однако ряд "трезвых голосов" призывают продолжать диалог с Москвой.
Исключение России из Совета Европы
- Совет Европы 7 февраля утвердил Трехсторонний механизм, который предполагает приостановку участия или исключение из организации страны, нарушившей правила организации. Предполагается, что такие меры могут принять в отношении России в том случае, если Москва не выполнит решение Европейского суда по правам человека и не выпустит Навального.
- Европейский суд по правам человека 17 февраля согласно правилу 39 регламента инстанции призвал Россию в немедленном порядке освободить российского оппозиционного политика Алексея Навального, который был осужден на 2,8 лет отбывания тюремного наказания.
- 1 марта зампредседателя ПАСЕ, вице-спикер российской Госдума Петр Толстой заявил, что Россия пересмотрит свою роль в Совете Европы и покинет организацию в том случае, если в отношении Москвы будет применении Трехсторонний механизм.