У Путина назвали условие выхода России из ПАСЕ

Россия покинет Совет Европы только в том случае, если государство исключат из организации - Песков / УНИАН

Деятельность Парламентской ассамблеи Совета Европы без участия РФ не будет полноценной. Россия не планирует покидать организацию до тех пор, пока европейские государства не примут такое решение. Кремль надеется, что в СЕ пойдут на диалог с Москвой, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Безусловно, без Российской Федерации любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной", - считает он.

Как рассказал спикер Кремля, российская делегация намерена продолжать работу в ПАСЕ до того момента, пока в Совете Европы не примут решение об исключении России из организации.

"Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ. Работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия", - добавил Песков.Читайте такжеСМИ узнали об обращении России в ЕСПЧ по делу Навального

Также он подчеркнул, что в СЕ присутствуют страны-участники с диаметрально противоположными точками зрения. Есть государства, которые поддерживают исключение России из организации, однако ряд "трезвых голосов" призывают продолжать диалог с Москвой.

Исключение России из Совета Европы