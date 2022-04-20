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У Путина называют войну с Украиной "катастрофической ошибкой" и боятся ядерного удара – Bloomberg

20 апреля 2022, 16:58

Путин якобы уверен в том, что россияне готовы пойти на жертвы ради его проекта так называемого "национального величия".

Владимир Путин
Путин не собирается менять преступный курс Кремля - СМИ / Reuters

В окружении президента РФ Владимира Путина из-за роста военных потерь уже ставят под сомнение его решение начать войну против Украины. Некоторые из них называют нападение Москвы на Киев "катастрофической ошибкой", в результате которой российское государство будет отброшено в развитии на много лет назад. Часть из приближенных к главе лиц опасается, что он действительно может задействовать ядерное оружие. Путин, в свою очередь, полагает, что Запад, дескать, не оставил ему выбора, а россияне готовы терпеть его имперские амбиции.

Как сообщает Bloomberg, 10 источников на условиях анонимности рассказали о том, что некоторые лица из окружения Путина называют войну России против Украины "катастрофической ошибкой, которая отбросит страну в прошлое на многие годы".

Читайте такжеПока армия Украины не разгромит войска РФ, Путин вряд ли окажется в тюрьме или Гааге – ИлларионовПри этом в окружении Путина не видят каких-либо шансов, на то, что он поменяет свой курс, а внутри элит кто-то выступит против. Часть окружения главы РФ всерьез опасается применения им ядерного оружия.

Также они утверждают, что Путин все больше слушает круг бескомпромиссных советников, который становится все меньше, и не прислушивается к тем, кто пытается рассказать ему о пагубных последствиях решений для политики и экономики государства.

Как утверждают журналисты, Путин понимает, что Россия заплатит огромную цену за нападение на Украину, однако Запад якобы не оставил ему другого выбора. Кроме того, Путин уверен в провале западного экономического удара по Москве и в быстрой адаптации российской экономики к новым условиям.

Источники подчеркивают, что Путин уверен в поддержке его курса российским обществом и готовности россиян пойти на большие жертвы ради его понимания "национального величия".

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 18 апреля рассказал о том, что Россия начала наступление на Донбассе. Российские захватчики стянули в регион большое количество живой силы и единиц военной техники. Однако украинцы намерены защищаться, и не собираются отдавать захватчикам своей земли.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Россия ставит перед собой перечень задач в ходе своей атаки на Донбасс. Это контроль над Рубежным, Попасной и Северодонецком, движение в направлении Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, продвижение на Изюмском направлении к Славянску и Краматорску, а также в сторону Херсонской области.

Спикер Банковой Алексей Арестович сделал заявление о том, что битва за Донбасс определит дальнейший ход боевых действий. Однако следующая фаза российского наступления станет такой же провальной, как и предыдущая. У российских оккупантов нет таких сил, которые позволили бы выполнить поставленные Москвой задачи. Военное командование не может объяснить это Кремлю.

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