У Путина оценили возможность переговоров с оппозицией Беларуси

Москва не будет вести переговоры с Координационным советом Беларуси - Песков / УНИАН

Официальная Москва не может вести переговоров с Координационным советом Беларуси, так как россияне считают данное объединение неконституционным. В то же время в Кремле ничего не знают о ситуации с задержанием Марии Колесниковой.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия не проводила никаких переговоров с белорусской оппозиционной организацией Координационный совет Беларуси. Москва не признает легитимности КС.

"Нет, у них это сделать не получилось, контактов у них не было. Вы знаете, что решением конституционного суда этот самопровозглашённый орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может", - заявил Песков.

Также он добавил, что в Кремле не знают, что происходит вокруг задержания лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой.Читайте такжеТихановская назвала цель похищения Колесниковой

"Мы пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация", - подчеркнул Песков.