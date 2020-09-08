У Путина оценили возможность переговоров с оппозицией Беларуси

В Кремле не обладают информацией о ситуации с Марией Колесниковой.
Официальная Москва не может вести переговоров с Координационным советом Беларуси, так как россияне считают данное объединение неконституционным. В то же время в Кремле ничего не знают о ситуации с задержанием Марии Колесниковой.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По его словам, Россия не проводила никаких переговоров с белорусской оппозиционной организацией Координационный совет Беларуси. Москва не признает легитимности КС.
"Нет, у них это сделать не получилось, контактов у них не было. Вы знаете, что решением конституционного суда этот самопровозглашённый орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может", - заявил Песков.
Также он добавил, что в Кремле не знают, что происходит вокруг задержания лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой.Читайте такжеТихановская назвала цель похищения Колесниковой
"Мы пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация", - подчеркнул Песков.
- Напомним, в понедельник, 7 сентября, лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову похитили в центре Минска. Политика посадили в микроавтобус, после чего ее увезли в неизвестном направлении.
- 8 сентября Колесникову вместе с оппозиционерами Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым пытались выдворить на территорию Украины.
- Согласно данным прессы, политик порвала свой паспорт, после чего ее задержали.
- О задержании Колесниковой на границе с Украиной сообщали государственные СМИ Беларуси, однако официальный Минск подтвердил данную информацию лишь спустя некоторое время.