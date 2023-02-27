У Путина отреагировали на "мирный план китайских друзей" по войне против Украины

В директорской Владимира Путина заявили, что не собираются прекращать свою агрессивную войну против Украины и, мол, "движутся к достижению целей".

В Кремле довольны "мирным планом Китая" и собрались дальше воевать / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что так называемый "мирный план" Китая по войне России против Украины, дескать, "заслуживает тщательного анализа", а в самой столице страны-агрессора отнеслись к документу с "большим вниманием". Кроме того, он объявил о планах продолжать агрессивные военные действия против украинского государства и в дальнейшем.

Как сообщает РБК, рупор директора страны-оккупанта РФ сказал, что Кремль "с большим вниманием" относится к плану своих "китайских друзей" по войне против Украины. Москва намерена "внимательно проанализировать" документ.

Кроме того, он также добавил, что агрессор Россия собирается и дальше воевать против Украины. Дескать, оккупанты "стремятся к достижению своих целей".

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"В настоящий момент мы не видим предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока СВО продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", - подчеркнул Дмитрий Песков.

"Мирный план" Китая по войне РФ против Украины

Китай 24 февраля в годовщину полномасштабного нападения России на Украину опубликовал документ, в котором Пекин изложил свою точку зрения по ситуации.

В декларации Пекина 12 пунктов, ни в одном из них нет осуждения российской агрессии против украинского государства. Также Китай не предложил механизмов реализации своего документа.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Киеве не согласны с рядом пунктов документа Китая по войне.

Однако он допустил обсуждение декларации с Пекином. Зеленский подчеркнул, что Украина ставит перед собой задачу изоляции России.

Президент США Джо Байден раскритиковал "мирный план" Китая. По словам главы Белого дома, китайская декларация выгодна исключительно Путину. По мнению Байдена, директор РФ положительно воспринял китайский документ.

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