У Путина отреагировали на заявление Зеленского по Крыму и Донбассу

Проблемы Крыма не существует - Песков / УНИАН

Москва будет помогать Киеву по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений. Однако Россия не собирается обсуждать с Украиной или с другими странами вопрос Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он намерен путем мирных переговоров с Россией вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс, Песков акцентировал внимание на готовности России говорить исключительно по вопросам Донецкой и Луганской областей.

"Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока", - сказал Песков.

По его словам, Москва не планирует проведения переговоров с Украиной или другими государствами по поводу принадлежности Крыма.

"Главное - урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует, она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеПутин хочет уйти с Донбасса красиво, и ему нужно помочь – бывший депутат Госдумы РФ

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