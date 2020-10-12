У Путина отреагировали на заявление Зеленского по Крыму и Донбассу

В Кремле не намерены обсуждать с Украиной вопрос Крыма, утверждает Дмитрий Песков.
Москва будет помогать Киеву по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений. Однако Россия не собирается обсуждать с Украиной или с другими странами вопрос Крыма.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он намерен путем мирных переговоров с Россией вернуть аннексированный Крым и оккупированный Донбасс, Песков акцентировал внимание на готовности России говорить исключительно по вопросам Донецкой и Луганской областей.
"Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока", - сказал Песков.
По его словам, Москва не планирует проведения переговоров с Украиной или другими государствами по поводу принадлежности Крыма.
"Главное - урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует, она не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеПутин хочет уйти с Донбасса красиво, и ему нужно помочь – бывший депутат Госдумы РФ
Война России и Украины
- В 2014 году Россия аннексировала автономную республику Крым и реализовала сценарий гибридной оккупации Донбасса. Международное сообщество признает РФ прямым участником российско-украинского конфликта на Донбассе. Россияне контролируют боевиков "ДНР" и "ЛНР" и самопровозглашенные власти на территориях отдельных районов Донбасса.
- Москва не признает своего присутствия на Донбассе и называет вооруженное противостояние России и Украины "гражданской войной".
- Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что он будет готов уйти с поста главы государства в том случае, если ему не удастся урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе. Однако политик выразил надежду, что ему удастся вернуть все оккупированные территории – включая Крым – при помощи мирных переговоров с Россией.
- Тем временем переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу зашли в тупик – Москва и боевики "ЛДНР" требуют от Украины уступок в политических вопросах и саботируют дальнейший процесс.
- Глава делегации России в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в фактическом отказе от выполнения Минских соглашений. Такой вывод он сделал после публикации на сайте Офиса украинского президента заявления о намерении вернуть Донбасс на условиях Киева.