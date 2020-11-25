УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Путина прояснили информацию о переговорах с Зеленским

25 ноября 2020, 17:39

По словам Дмитрия Пескова, телефонные переговоры Путина и Зеленского организовать достаточно просто.

Песков
Переговоров Путина и Зеленского пока не будет - Песков / Reuters

В планах Кремля на ближайшие дни нет телефонных переговоров президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако существует возможность для организации такого разговора.

Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в среду, 25 ноября, комментируя слухи о якобы запросе Офиса президента Украины о переговорах с Кремлем, сообщает информагентство Интерфакс.

По его словам, в Кремле в ближайшие не дни планировали проводить телефонных переговоров Путина и Зеленского. Но в случае необходимости разговор будет организован.

"Мы не анонсируем телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента. С другой стороны, при необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина

Переговоры Зеленского и Путина

  • В сентябре Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в рамках нового раунда переговоров лидеров стран Нормандского формата может состояться "в обозримом будущем". Условием Кремля является выполнение договоренностей, которых стороны достигли по итогам переговоров в Париже 2019 года.
  • В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он верит в мирные договоренности с главой РФ Владимиром Путиным, по итогам которых Крым и Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
  • Спикер делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович утверждает, что Украина настаивает на переговорах в Нормандском формате, так как украинская сторона хочет прояснить ситуацию по поводу возможности урегулирования российско-украинского конфликта на востоке страны.

новости России Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Путина прояснили информацию о переговорах с Зеленским». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Взрывы и дым: силовики применили спецсредства против демонстрантов в МинскеВзрывы и дым: силовики применили спецсредства против демонстрантов в Минске У Путина сделали заявление о главной цели России по ДонбассуУ Путина сделали заявление о главной цели России по Донбассу Озвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNNОзвучен прогноз на внешнеполитический курс Байдена - CNN Путин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному КарабахуПутин раскрыл дальнейшие планы по Нагорному Карабаху Появилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон МаккейнПоявилось видео, как корабль РФ Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн
Следующий материал

Последние новости

18:01
"ДНР" и "ЛНР" будут разгромлены: Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУ
17:51
Кровавое месиво: в Бразилии в ДТП погибло около 40 человек
17:49
Шурин Разумкова проиграл: назван победитель выборов мэра Николаева
17:45
Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты Видео
17:39
У Путина прояснили информацию о переговорах с Зеленским Видео
Реклама
17:28
Разведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению Видео
17:27
Кабмин восстановил "пакет малыша"
17:18
Жизнь после коронавируса: иммунолог назвал опасные последствия COVID-19 Видео
17:14
В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса Видео
17:10
Всемирный день диабета вместе с Ново Нордиск: как мы учились и делились опытом новости компании
17:07
Индонезия выдаст украинского блогера России
17:00
Эксперт объяснил, какие уроки Украина должна извлечь из войны в Карабахе Видео
16:37
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника и выгода от лояльности Видео
16:30
Из-за эсминца ВМС США может начаться третья мировая война - СМИ Видео
16:26
Карантинные выплаты на детей ФОПов - в Кабмине приняли новое решение Видео
16:21
Врачи назвали необычный "губной" симптом приближающегося слабоумия Видео
16:09
Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фото Фото
15:58
Министр обороны ФРГ сделала громкое заявление об угрозе со стороны России Видео
15:54
Первая волна коронавируса в Украине: иммунолог назвал сроки завершения Видео
15:48
В Украине нанесли новый удар по паспортам России: стало известно о решении Кабмина Видео
Реклама
15:46
Экс-замглавы СБУ Артюхов может стать фигурантом расследований ГБР – СМИ
15:43
Дженнифер Лопес разделась догола для нового клипа
15:41
Синоптик обещает "красивенную" погоду в четверг – и грустные выходные Видео
15:29
Украина пошла торговой войной на Беларусь
15:19
Шмыгаль рассказал, есть ли толк от карантина выходного дня Видео
15:03
Иммунолог развенчал "кочевой" миф о коронавирусе Видео
14:56
Кабмин продлил санкции против России: стал известен срок
14:34
Жесткий карантин на Новый год и Рождество: Шмыгаль прояснил ситуацию Видео
14:30
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
14:28
Пашинян поведал о будущем переговоров по Нагорному Карабаху Видео
14:25
Модель на фото бесстыдно вывалила грудь 15-го размера
14:09
Когда антибиотики при коронавирусе разрешают принимать: врач назвала симптомы Видео
13:57
Головная боль: названы 10 видов боли и что с ней делать Видео
13:55
Гражданство РФ в Крыму и на Донбассе: в ГПУ раскрыли планы по решению вопроса Видео
13:45
Голая женщина устроила перформанс возле Офиса президента
13:33
Администрация Трампа на прощание решила ударить санкциями по России Видео
13:15
"Чистим пулемет": нардеп назвал новое условие России по Донбассу
13:13
У Путина оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Донбасса Видео
13:03
Меган Маркл потеряла ребенка Видео
12:58
"Стринги, ну не Ваше": Волочковой досталось в Сети за фото в купальнике и ластах
Реклама
12:43
Мед Манука: почему все сходят с ума и в чем его польза Видео
12:39
Новый год по Zoom: в Кабмине пояснили свой план по жесткому карантину Видео
12:24
В ЮНИСЕФ спрогнозировали, когда в Украине будет максимальный уровень COVID-19
12:19
Подруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИ Видео
12:09
Байден не спасет Северный поток-2 для Германии и России – Bloomberg
12:05
Алиев сообщил о контроле Азербайджана над новой территорией Карабаха Видео
12:00
Доктор Комаровский объяснил, с чем связаны главные мифы о коронавирусе Видео
12:00
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
11:51
"Очаги инфекции": эксперт назвал места, в которых обязательно проводить тестирование на COVID-19 Видео
11:43
"Страна вылетает в трубу": Саакашвили выдал страшный прогноз для экономики Украины Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять