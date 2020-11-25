У Путина прояснили информацию о переговорах с Зеленским

Переговоров Путина и Зеленского пока не будет - Песков / Reuters

В планах Кремля на ближайшие дни нет телефонных переговоров президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако существует возможность для организации такого разговора.

Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в среду, 25 ноября, комментируя слухи о якобы запросе Офиса президента Украины о переговорах с Кремлем, сообщает информагентство Интерфакс.

По его словам, в Кремле в ближайшие не дни планировали проводить телефонных переговоров Путина и Зеленского. Но в случае необходимости разговор будет организован.

"Мы не анонсируем телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента. С другой стороны, при необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина

Переговоры Зеленского и Путина