У Путина прояснили информацию о переговорах с Зеленским

По словам Дмитрия Пескова, телефонные переговоры Путина и Зеленского организовать достаточно просто.
В планах Кремля на ближайшие дни нет телефонных переговоров президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако существует возможность для организации такого разговора.
Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в среду, 25 ноября, комментируя слухи о якобы запросе Офиса президента Украины о переговорах с Кремлем, сообщает информагентство Интерфакс.
По его словам, в Кремле в ближайшие не дни планировали проводить телефонных переговоров Путина и Зеленского. Но в случае необходимости разговор будет организован.
"Мы не анонсируем телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента. С другой стороны, при необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина
Переговоры Зеленского и Путина
- В сентябре Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в рамках нового раунда переговоров лидеров стран Нормандского формата может состояться "в обозримом будущем". Условием Кремля является выполнение договоренностей, которых стороны достигли по итогам переговоров в Париже 2019 года.
- В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он верит в мирные договоренности с главой РФ Владимиром Путиным, по итогам которых Крым и Донбасс вернутся под политический контроль Киева.
- Спикер делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович утверждает, что Украина настаивает на переговорах в Нормандском формате, так как украинская сторона хочет прояснить ситуацию по поводу возможности урегулирования российско-украинского конфликта на востоке страны.