У Путина сделали новое резкое заявление об Украине

Украина на данный момент является проектом западных стран - Песков / ТАСС

Украина – это суверенное, однако не дружественное государство для России. Об этом свидетельствует политика Киева, которую можно охарактеризовать как антироссийскую. Однако украинское государство после событий 2014 года превратилось в "проект западных стран", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, официальная Москва признает суверенитет Киева, но при этом считает, что государство проводит враждебную политику по отношению к России.

"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - считает Песков.

Также он назвал события Революции 2014 года "силовым переворотом", который поддержали государства Запада, отметив, что после этого Россия считает Украину проектом западных стран.Читайте такжеКравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условие

"Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, то Украина превратилась в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем", - подчеркнул он.

Конфликт России и Украины