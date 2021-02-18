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У Путина сделали новое резкое заявление об Украине

18 февраля 2021, 12:46
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Украина является суверенным государством, сказал Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков
Украина на данный момент является проектом западных стран - Песков / ТАСС

Украина – это суверенное, однако не дружественное государство для России. Об этом свидетельствует политика Киева, которую можно охарактеризовать как антироссийскую. Однако украинское государство после событий 2014 года превратилось в "проект западных стран", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, официальная Москва признает суверенитет Киева, но при этом считает, что государство проводит враждебную политику по отношению к России.

"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - считает Песков.

Также он назвал события Революции 2014 года "силовым переворотом", который поддержали государства Запада, отметив, что после этого Россия считает Украину проектом западных стран.Читайте такжеКравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условие

"Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, то Украина превратилась в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем", - подчеркнул он.

Конфликт России и Украины

  • Президент РФ Владимир Путин 14 февраля сказал, что Россия не планирует "бросать Донбасс". Однако он фактически опроверг намерения Москвы присоединять оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
  • 17 февраля Путин заявил, что санкции против Северного потока-2 связаны с Украиной. На Западе пытаются заблокировать реализацию российского энергетического проекта, чтобы заставить Москву платить за прозападный политический режим в Украине.
  • Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия продолжает блокировать переговорный процесс по реинтеграции ОРДЛО в Украину. Киев продолжит участие в дискуссии в том случае, если Москва, которая является стороной конфликта, сделает шаг в направлении конструктивного диалога.

новости России Кремль Дмитрий Песков новости Украины
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