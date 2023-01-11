У Путина высказались насчет перспектив мирных переговоров Украины и РФ

Дмитрий Песков выдал новый бред о том, что якобы "западники" не склонны "разрешать Киеву какую-то гибкость".

Дмитрий Песков / УНИАН

В Москве оценили вероятность проведения мирных переговоров между Украиной и РФ.

Перспектив переговоров между Украиной и РФ сейчас нет, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

При этом он пожаловался на то, что украинские законы якобы запрещают вести диалог со страной-агрессором.

"В условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится", - добавил Песков.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что страна-агрессор РФ хочет навязать Украине сценарий заморозки войны по "корейскому варианту", зафиксировав статус-кво по состоянию на сегодняшний момент, что подразумевает разделение государства.

По его словам, украинской стороне сейчас предлагают так называемую условную "38 параллель" (неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, - ред.).

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим.

В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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