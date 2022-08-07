"Убийцам и разбойникам понравится": как повар Путина вербует зэков в РФ на войну в Украину

Евгений Пригожин и Владимир Путин / tjournal.ru

В России заключенных агитируют ехать "добровольцами" на войну в Украину. Вербует зэков лично Евгений Пригожин - организатор ЧВК Вагнера, которого называют поваром Владимира Путина.

Как пишет издание Медиазона, Пригожин лично приезжал в колонии в нескольких областях РФ для вербовки зэков на войну.

Как рассказали заключенные, которые присутствовали во время вербовки, Пригожин сыпал пропагандистскими штампами о том, что якобы "идет Третья мировая война", и в ней нужно принять участие за Россию.

"Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов в Украине. Ваше решение служить в ЧВК — это соглашение с дьяволом. Если вы получите. отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Вернувших назад ждет расстрел на месте", — цитирует по памяти заключенный речь человека, который представился Пригожиным.

Тем, кто согласится, предлагали 100 тысяч рублей в месяц, а в случае гибели – 5 млн рублей семье.

Заключенный отметил, что в первую очередь вербовщиков интересуют убийцы и разбойники, к наркоманам относятся настороженно, сродни насильникам. Лучше говорит, чтобы не бытовые убийцы были, а прямые сознательные.

"Вам, говорит, у нас понравится. Вообще он произвел впечатление маньяка. Никакого принуждения в это время нет. Вы, говорит, должны сами понять, что нам нужны. И действительно, пошли записываться многие, очень много, отнюдь не менее 200 человек", – рассказывает осужденный.

Пригожин уверял зэков, что смертность среди наемников 15%. Говорил: "Мы идем первые, вы идете за нами, нам не нужно пушечное мясо, только пехота". Пригожин также добавил, что у него особые полномочия от Путина и что ему "нужно выиграть эту чертову войну любой ценой".

За участие в войне обещали не только деньги, но и помилование, снятие судимости, а не имеющим российского гражданства — паспорт.

Ранее сообщалось о том, что "повар Путина" Пригожин посетил районы Луганщины, временно контролируемые боевиками "ЛНР".

Он засветился возле арки памятника стахановскому движению в городе Ирмино.

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