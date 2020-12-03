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Ученые нашли уникальный препарат, который блокирует COVID-19

3 декабря 2020, 20:10

Во время исследования єффективность препарата изучалась на хорьках.

коронавирус
Ученые рассказали об уникальном препарате от коронавируса / Фото Reuters

Противовирусный препарат молнупиравир (MK-4482/EIDD-2801) полностью подавляет передачу SARS-CoV-2 в течение суток.

Такую способность лекарственного средства обнаружили американские ученые, передает MedicalХpress. По словам исследователей, это первая демонстрация того, что пероральный препарат способен быстро блокировать передачу коронавируса.

Распространение вируса среди населения будет оставаться актуальной проблемой до массового внедрения вакцин. Поскольку молнупиравир можно принимать внутрь, лечение может быть начато на ранней стадии, что потенциально дает тройную пользу:

  • препятствует осложнению болезни;
  • сокращает инфекционную фазу;
  • помогает погасить локальные вспышки инфекции.

В исследовании, опубликованном в Nature Microbiology, эффективность препарата против SARS-CoV-2 изучалась на модели хорьков (они легко распространяют вирус, зачастую инфекция у них протекает без осложнений, как у людей без сопутствующих заболеваний). Зараженных коронавирусом животных разместили вместе с неинфицированными. Лечение молнупиравиром позволило избежать заражения здоровых особей.

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Ученые считают, что если эти данные применить к людям, то пациенты с COVID-19, получавшие препарат, могут стать незаразными в течение 24 часов после начала лечения.

  • Ранее сообщалось, что есть такие главные симптомы коронавируса – потеря обоняния, отсутствие способности ощущать вкусы и боль в мышцах.
  • Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии, профессор Владимир Корсунов говорил, что COVID-19 может поразить любой орган человека, поэтому возможны разные проявления заболевания, в частности агрессия и попытки суицида.

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