Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Ударить по Москве": был ли "громкий" разговор Трампа с Путиным - ответ Лаврова

Яна Ставская
27 октября 2024, 13:14
266
Напрямую Кремль не опровергает громких заявлений Трампа.
Трамп угрожал Путину ударом по Москве? / Коллаж Глареда. Фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот видео

Главное:

  • Лавров намекнул, что Трамп соврал о звонке с угрозами
  • Кремль не комментирует заявления, сделанные в период выборов США

Глава МИД России Сергей Лавров косвенно опроверг заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о его звонке к Путину с угрозами "ударить по Москве" в случае "преследования" Украины.

В разговоре с кремлевским пропагандистом Зарубиным Лавров сказал, что считает это заявление Трампа частью предвыборной кампании.

видео дня

"Думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, по их мнению, способных повлиять на избирателей в свою пользу", — ответил российский министр.

Лавров отреагировал на слова Трампа об ударе по Москве - смотрите видео:

Лавров объяснил, что именно по этой причине не хочет комментировать слова Трампа.

"Я не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было очевидно в контексте избирательной кампании, и комментировать мне это не хочется", — закончил глава МИД страны-агрессора.

Трамп угрожал Путину - что известно о звонке

Как писал Главред, бывший глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину".

"Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы", — сказал Трамп.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Президентские выборы в США - Харрис и Трамп/ Инфографика Главред

Это противоречит другим заявлениям Трампа, который утверждал, что находится в хороших отношениях с Путиным.

Позже Путин ответил, что "не помнит" угрозы Дональда Трампа, который в бытность своего пребывания в Белом доме на посту президента заявил, что ударит по Москве, если Путин вторгнется в Украину. Более того - он похвалил Трампа.

"Мне кажется, что он говорил это искренне", - подчеркнул диктатор РФ.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин Сергей Лавров выборы в США война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ цинично убила гражданских жителей Селидово: Офис генерального прокурора начал расследование

РФ цинично убила гражданских жителей Селидово: Офис генерального прокурора начал расследование

13:52Украина
"Угледарский сценарий": россияне близки к окружению украинского города

"Угледарский сценарий": россияне близки к окружению украинского города

12:29Украина
На парламентских выборах в Грузии побеждают "друзья Путина": все подробности

На парламентских выборах в Грузии побеждают "друзья Путина": все подробности

12:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Украину накроют мокрый снег и морозы -5 градусов: синоптик назвала даты

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

Только человек со сверхспособностями сможет найти цифру 9: головоломка на внимательность

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

Как правильно есть хлеб с маслом в ресторане: нюансы этикета

Как правильно есть хлеб с маслом в ресторане: нюансы этикета

Последние новости

14:30

Звезда украинского стендапа беременна первенцем

13:52

РФ цинично убила гражданских жителей Селидово: Офис генерального прокурора начал расследование

13:30

Ранней весной зелень будет на столе: когда и как посеять петрушку на зиму

13:24

Гороскоп Таро на неделю с 28 октября по 3 ноября: Раку - прибыль, Девам - встречи

13:14

"Ударить по Москве": был ли "громкий" разговор Трампа с Путиным - ответ ЛавроваВидео

Повестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатомПовестки c Укрпочты, штрафы от ТЦК и розыск военнообязанных: интервью с адвокатом
12:48

Короткая призналась, кто стал инициатором развода: Бедняков не смог промолчать

12:42

Финансовый гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября

12:29

"Угледарский сценарий": россияне близки к окружению украинского города

12:23

На парламентских выборах в Грузии побеждают "друзья Путина": все подробности

Реклама
12:18

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября: Льву - перемены, Рыбам - общение

12:17

Путин "кусает локти": производство ракет в Иране повреждено из-за успешного удара Израиля

11:52

ВСУ оставили три населенных пункта на Донбассе: журналист назвал горькую причину

11:42

Почти 100 гривен за килограмм: цены на популярный овощ резко выросли

11:04

Успех улыбнется ТОП-4 счастливчикам: какие знаки зодиака взлетят на вершину в ноябре

10:14

Враг всю ночь терроризировал Украину почти сотней дронов: сколько удалось обезвредить - ВС

10:13

Нашествие дронов атаковало РФ: в стране-агрессоре жалуются на прилеты и пожары

10:00

Ужасные события в 2025 году: Ванга и Нострадамус сделали одинаковое предсказание

09:18

РФ нанесла циничный удар по энергообъекту: областной центр остался без света

09:16

Разгром РФ на Курщине: ВСУ разбили штурм оккупантов и взяли врагов в плен

09:07

О 1000 гривен каждому: хорошая идея и плохая реализациямнение

Реклама
08:50

"Аномальные" дожди отступают: синоптики порадовали прогнозом погоды на 27 октября

08:25

В Киеве ночью раздавались взрывы: РФ атаковала столицу "Шахедами" - детали

08:00

Украина подорвала величие России: как футболка Зеленского стала "красной тряпкой" для Москвымнение

07:52

В Украине перевели часы: страна перешла на зимнее время - что изменилось

07:29

"Враг оккупировал": РФ захватила населенный пункт и продвинулись на Донбассе - Deep State

06:57

Конец "бусификации" и "Вовина тысяча": выборы на горизонте?мнение

05:06

Украинцам могут не выдать пенсию: кому не придут выплаты

04:30

Какой сегодня праздник 27 октября 2024: почему нельзя давать деньги в долг

03:25

Может ли Украина проиграть войну против России: эксперт дал неожиданный ответ

02:56

"Мини Лорак": дочь певицы в короткой юбке залюбовалась собой на камеруВидео

02:23

Гороскоп на завтра 28 октября: Девам - неожиданная удача, Козерогам - отличный день

00:13

Россия атакует Украину дронами: в Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

26 октября, суббота
23:39

Украинцы получат "тысячу от Зеленского" в декабре: куда начислят и на что можно потратить

23:33

Чуть не лопнула: Лорак попыталась спеть хит Уитни Хьюстон и знатно опозориласьВидео

23:03

В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры: Зеленский подписал специальный закон

22:53

Поздравления с Днем автомобилиста - красивые слова и картинки для близких

22:52

Все завещаю другу: в США собрался умирать российский певец, звезда 90-х

22:26

В районе Рязанского НПЗ появилось загадочное зарево: местные слышали взрывы и сиренуВидео

21:21

РФ готовит массированные атаки по Украине: Жмайло раскрыл планы РФ до 2026 года

20:24

"Украина вынуждена воевать против КНДР": Зеленский сказал, когда войска появятся на фронте

Реклама
19:57

Россияне потеряли два вертолета в один день: власти замалчивают "причины"

19:30

В Одессе прогремела серия взрывов: что известно

19:10

Какой позитив для Украины от разоблачения МСЭК?мнение

18:59

В ВСУ сообщили о ситуации на самых горячих направлениях фронта: РФ атакует из авиации

18:57

В Днепре чудом спасли женщину из-под завалов дома: количество жертв от удара РФ возрослоФото

18:56

Воет сирена, слышны взрывы: в России жалуются на атаку дронов по военному аэродрому

18:14

Меган Маркл и принц Гарри выбесили новых соседей в Португалии

17:56

Для раннего и богатого урожая: что добавить к луку на зиму перед посадкой

17:45

В Украине могут ввести обязательную накопительную пенсию: что известно

17:41

Часть украинцев получит надбавку к пенсии в ноябре: кому и сколько добавят

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять