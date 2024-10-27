"Ударить по Москве": был ли "громкий" разговор Трампа с Путиным - ответ Лаврова

Напрямую Кремль не опровергает громких заявлений Трампа.

https://glavred.info/world/udarit-po-moskve-byl-li-gromkiy-razgovor-trampa-s-putinym-otvet-lavrova-10608881.html Ссылка скопирована

Трамп угрожал Путину ударом по Москве? / Коллаж Глареда. Фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот видео

Главное:

Лавров намекнул, что Трамп соврал о звонке с угрозами

Кремль не комментирует заявления, сделанные в период выборов США

Глава МИД России Сергей Лавров косвенно опроверг заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о его звонке к Путину с угрозами "ударить по Москве" в случае "преследования" Украины.

В разговоре с кремлевским пропагандистом Зарубиным Лавров сказал, что считает это заявление Трампа частью предвыборной кампании.

видео дня

"Думаю, что все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиске каких-то тезисов, по их мнению, способных повлиять на избирателей в свою пользу", — ответил российский министр.

Лавров отреагировал на слова Трампа об ударе по Москве - смотрите видео:

Лавров объяснил, что именно по этой причине не хочет комментировать слова Трампа.

"Я не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было очевидно в контексте избирательной кампании, и комментировать мне это не хочется", — закончил глава МИД страны-агрессора.

Трамп угрожал Путину - что известно о звонке

Как писал Главред, бывший глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину".

"Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы", — сказал Трамп.

Президентские выборы в США - Харрис и Трамп/ Инфографика Главред

Это противоречит другим заявлениям Трампа, который утверждал, что находится в хороших отношениях с Путиным.

Позже Путин ответил, что "не помнит" угрозы Дональда Трампа, который в бытность своего пребывания в Белом доме на посту президента заявил, что ударит по Москве, если Путин вторгнется в Украину. Более того - он похвалил Трампа.

"Мне кажется, что он говорил это искренне", - подчеркнул диктатор РФ.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред