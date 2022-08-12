"Угроза нападения на мост": Скабеева закатила истерику из-за троллинга Минобороны Украины

У Скабеевой случилась истерика / скриншот из видео

У кремлевской топ-пропагандистки Ольги Скабеевой случилась истерика из-за поста Минобороны Украины.

"Сегодня утром в Минобороны Украины появилось сообщение к официальных аккуантах, в котором министр обороны Украины троллит российских туристов. Сообщение на английском языке говорит о том, что если же вы вдруг не хотите загинуть на территории Крымского полуострова, то не стоит туда отправлять на отдых. Дальше шутка на тему того, что курить в неположенном месте нельзя, иначе будет очередная детонация", - сказала пропагандистка.

По ее словам, якобы, есть "прямая угроза того, что Украина собирается атаковать Крымский мост".

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующие ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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