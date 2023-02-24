Угроза российского ядерного удара: эксперт спрогнозировал жесткий ответ США

Попытки президента РФ Владимира Путина устроить ядерный шантаж получили жесткую реакцию со стороны Соединенных Штатов Америки, заявил военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
"США доступно объяснили ему, что это будут последние действия Российской Федерации", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт пояснил, что ядерный потенциал Соединенных Штатов позволяет обеспечить полное уничтожение Российской Федерации, при этом и российский потенциал существенно угрожает США.
"В этом до сих пор сохранялся определенный баланс, но Россия пытается его нарушить, когда говорит о приостановке участия в договоре (Договор о стратегических наступательных вооружениях, - ред.), ведь так она создает лазейки для более рискованного поведения", - отметил он.
Вместе с тем собеседник утверждает, что Россия вряд ли на самом деле готова использовать тактическое, а, тем более, стратегическое ядерное оружие.
"Этот путь поставит точку на существовании Российской Федерации и создаст угрозу для всего мира", - добавил Згурец.
Ядерный шантаж РФ
Напомним, ранее сообщалось о том, что накануне визита президента США в Европу Россия начала масштабные ядерные учения, усиливая ядерный шантаж.
"Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования", — говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
Как заявил ранее Згурец, Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, чтобы попытаться запугать Запад возможностью использования ядерного оружия.
Тем самым диктатор РФ пытается запугивать Запад и хочет добиться сразу нескольких целей.
Читайте еще:
- В России разразились истерикой из-за Leopard 2 Украине и воплями о "грязно-ядерной бомбе"
- Угроза ядерного удара РФ: эксперт объяснил наглую тактику кремлевского шантажа
- Крым нам вернут, ядерного удара не будет - Буданов