Угроза российского ядерного удара: эксперт спрогнозировал жесткий ответ США

Россия вряд ли готова использовать тактическое или стратегическое ядерное оружие, считает Сергей Згурец.

Эксперт оценил угрозы ядерного шантажа РФ / Фото ua.depositphotos.com

Попытки президента РФ Владимира Путина устроить ядерный шантаж получили жесткую реакцию со стороны Соединенных Штатов Америки, заявил военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"США доступно объяснили ему, что это будут последние действия Российской Федерации", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что ядерный потенциал Соединенных Штатов позволяет обеспечить полное уничтожение Российской Федерации, при этом и российский потенциал существенно угрожает США.

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"В этом до сих пор сохранялся определенный баланс, но Россия пытается его нарушить, когда говорит о приостановке участия в договоре (Договор о стратегических наступательных вооружениях, - ред.), ведь так она создает лазейки для более рискованного поведения", - отметил он.

Вместе с тем собеседник утверждает, что Россия вряд ли на самом деле готова использовать тактическое, а, тем более, стратегическое ядерное оружие.

"Этот путь поставит точку на существовании Российской Федерации и создаст угрозу для всего мира", - добавил Згурец.

Ядерный шантаж РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что накануне визита президента США в Европу Россия начала масштабные ядерные учения, усиливая ядерный шантаж.

"Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования", — говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

Как заявил ранее Згурец, Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, чтобы попытаться запугать Запад возможностью использования ядерного оружия.

Тем самым диктатор РФ пытается запугивать Запад и хочет добиться сразу нескольких целей.

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