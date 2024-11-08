Угроза войны США и Китая: как будет действовать Трамп и чего ожидать

Между Вашингтоном и Пекином будут торговые войны, считает Андрей Золотарев.

https://glavred.info/world/ugroza-voyny-ssha-i-kitaya-kak-budet-deystvovat-tramp-i-chego-ozhidat-10612547.html Ссылка скопирована

Китай опережает США в экономике и Трамп намерен это исправить - эксперт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы эксперта:

Будут торговые войны между Китаем и США

Трамп намерен поднять внутреннюю промышленность США

Между КНР и США возможна большая война

США и Китай ожидают торговые войны. Избранный американский президент Дональд Трамп сделает ставку на реиндустриализацию своей страны. Есть и угроза большой войны между государствами, все зависит от обстоятельств. Об этом заявил директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Трамп будет предпринимать шаги, направленные на подкрепление материальной основой геополитической мощи США.

видео дня

"Торговые войны точно будут. В судостроении китайцы уже дают фору американцам в плане производственных мощностей. Количество единиц китайского флота уже превосходит те, что стоят на вооружении американского флота. И поскольку военная мощь напрямую зависит от мощи военно-промышленного комплекса, то, естественно, Трамп будет делать акцент на реиндустриализации США, возвращении целого ряда критически важных производств, модернизации инфраструктуры, которая во всяком случае позволит геополитические амбиции США подкрепить материальной основой", - отметил эксперт.

Он напомнил, как в свое время Соединенные Штаты поспособствовали экономическому росту Китая. И спустя несколько десятков лет Пекин сделал огромный скачок.

Что известно о победителе президентских выборов в США Дональде Трампе / Инфографика: Главред

"Для Китая это весьма болезненно, поскольку в свое время именно Соединенные Штаты стали одним из столпов китайского экономического чуда. Ведь когда Дэн Сяопин начинал свои реформы, у него было всего 28 млрд средств китайских хуацяо, то есть китайцев, живущих за рубежом. Для масштабов Китая это – ничто. США тогда делали акцент на том, что с какой-то из двух стран – СССР или Китаем – отношения должны быть намного лучше, и решили, что крутить гайки на их заводах могут китайцы. Тем более, что на тот момент стоимость рабочей силы была смехотворной, потому многие производства были перенесены в Китай. За 30 с небольшим лет в Китае произошел гигантский скачок, и Трамп намерен этот перекос нивелировать", - добавил аналитик.

Также политолог считает, что есть угроза и большой войны между США и Китаем.

"Потому существует и угроза большой войны между странами. Как правило, сила обстоятельств оказывается сильнее логики намерений. Поскольку Тайвань для Соединенных Штатов является одной из ключевых опорных точек, неудивительно, что в этих условиях куда больше внимания будет уделяться поддержке Тайваня", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Отношения США и Китая – новости по теме:

Как сообщал Главред, недавно Дональд Трамп говорил о своих планах поддержать внутреннюю промышленность США. Для этого он намерен ввести 60% пошлину на товары из Китая. Решение может привести к кризисным моментам в металлургической, сталелитейной, и нефтяной промышленности КНР.

Глава Китая Си Цзиньпин поздравил Трампа с избранием на пост президента. Он призвал Вашингтон к диалогу и взаимопониманию. Пекин опасается введения Трампом пошлин на китайские товары.

Китай стремится к сотрудничеству с США на основе взаимоуважения и партнерства, сказали в китайском МИД. Впрочем, в дипломатическом ведомстве не стали комментировать возможности введения Штатами торговых ограничений.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред