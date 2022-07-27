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Угрожают Украине, но хотят переговоров: политолог объяснил, почему Путин и Кремль впадают в истерику

27 июля 2022, 19:48

По мнению Андрея Пионтковского, вся ситуация связана с тем, что русский диктатор Путин хочет уничтожить Украину, однако опасается за свою жизнь.

Путин Украина
Политолог объяснил, почему Путин и Кремль впадают в истерику / Коллаж УНИАН

В Кремле ненавидят и украинцев, и власти Украины, но теперь вынуждены желать мирных переговоров. Такое мнение высказал российский оппозиционер и политолог Андрей Пионтковский в комментарии "Апостроф TV".

"Собственно, эта ненависть к украинскому народу, к Западу требует продолжения войны, кричать, что он захватит Киев, Львов, Варшаву. А есть и другая доминанта – собственная безопасность. Здесь он прекрасно чувствует, что наполеоновские планы уже все упали, что ему нужно срочно что-то продать своему народу как победу. Поэтому он и требует переговоров", — объяснил эксперт.

По его мнению, все связано с тем, что русский диктатор Путин хочет уничтожить Украину, однако опасается за свою жизнь.

Политолог отметил, что многие конкуренты Путина понимают, что Россия проигрывает войну. Вот потому-то, говорит Пионтковский, хозяин Кремля и не может чувствовать себя в безопасности.

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Переговоры Украины и России

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

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Автор: Егор Бунин
Владимир Путин Андрей Пионтковский новости Украины война России и Украины
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