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Украина освободила новые территории на юге: в Генштабе Эстонии раскрыли детали

Алексей Тесля
5 января 2024, 16:57обновлено 5 января, 17:30
Число ежедневных столкновений на фронте составляло на прошлой неделе – от 50 до 60.
Украина освободила новые территории на юге: в Генштабе Эстонии раскрыли детали
В эстонской разведке оценили ход боевых действий в Украине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

На южном фронте украинским войскам удалось освободить территории в населенных пунктах вблизи Великой Новоселки, сообщил глава оперативного отдела Генштаба Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла.

В восточной части Херсонской области, где также продолжаются бои, особых изменений не было, цитирует его портал ERR.

Кундла также отметил, что, несмотря на некоторые успехи, российские силы не смогли предпринять никаких решительных действий. "Оборона Украины держится", – констатировал он.

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Эстонский военный пояснил, что хотя в последние две недели российская сторона особенно интенсивно обстреливала украинские населенные пункты, нанося в среднем более 100 ударов в день, эти атаки не ослабили волю украинцев к обороне, а их противовоздушная оборона проделала хорошую работу.

Ситуация на востоке

Представитель Генштаба Эстонии также рассказал, что за последнюю неделю российским войскам удалось захватить на территории Украины небольшие участки и удержать инициативу.

По его словам, несмотря на это, российским силам все же удалось захватить в ходе атак некоторые небольшие территории и удержать инициативу: "Основным направлением, вероятно, будет окружение Авдеевки, и можно ожидать, что в ближайшее время туда будут направлены дополнительные ресурсы".

Российские войска добились небольших успехов на линии Купянск –Кременная, а также захватили небольшие деревни под Бахмутом. Им также удалось отвоевать небольшие территории в Донецкой области, добавил Кундла.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что оккупанты продвинулись на двух направлениях: в разведке Британии раскрыли детали. На севере Донецкой области ВСУ сохраняют стабильную линию фронта, сообщили в британской разведке.

Напомним, ранее генерал ВСУ раскрыл детали мощного удара на юге. ВСУ держат оборону и производят активные действия на разных направлениях, рассказал Александр Тарнавский.

Как сообщалось ранее, ВСУ уничтожили морпехов из "элитной" бригады РФ. Залогом успешных действий ВСУ стала слаженная совместная работа нескольких подразделений.

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Авдеевка новости Эстонии война России и Украины
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