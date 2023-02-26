"Украина получает все необходимое": у Байдена объяснили ситуацию с истребителями F-16

Украина получает все необходимое – танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, сказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Поставки Украине F-16 - вопрос на будущее, - Салливан / Коллаж Википедия, УНИАН

Президент США Джо Байден сосредоточен на предоставлении Украине самой необходимой военной техники – танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Истребители F-16 – вопрос будущего. Об этом заявил советник американского главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает ABC News, он рассказал о том, что задача Байдена – убедиться в получении Украиной всего самого необходимого. В начале полномасштабного нападения речь шла о противотанковых ракетных комплексах Javelin и переносных зенитных ракетных комплексах Stinger.

Далее Киеву передали артиллерию, чтобы сдержать натиск российских оккупантов на востоке страны.

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По словам чиновника, теперь Украина получает тяжелую бронетехнику, а поставки истребителей F-16 будут обсуждаться только в будущем.

"На этом этапе критически важным элементом является способность к наземному маневрированию. А это означает танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Поэтому президент говорит о том, что он сосредоточен на этих возможностях. А вопрос о F-16 - это вопрос на будущее", - объяснил Салливан.

В ответ на вопрос о том, могут ли Штаты в будущем дать зеленый свет на поставки F-16 Украине, он подчеркнул, что информирует общественность в соответствии с риторикой президента Джо Байдена.

Истребители F-16 для Украины

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по поставкам Украине истребителей F-16 могут продлиться еще несколько месяцев. По ее словам, Штаты могут дать самолеты только тогда, когда Украина подготовит инфраструктуру для их обслуживания.

Президент США Джо Байден сказал, что Украине на данном этапе войны с Россией не нужны истребители F-16. По мнению главы Белого дома, Киеву сейчас передают бронетехнику, которая нужна ВСУ для обеспечения успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

По данным CNN, президент Украины Владимир Зеленский формирует список вооружений, которые крайне необходимы ВСУ. В частности, Киеву нужны истребители F-16 и ракеты дальнего радиуса действия.

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