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Украина заставила замолчать россиянина в ООН из-за его слов о Крыме

21 сентября 2020, 22:27

Российский политик Роман Чегринец не смог завершить свое выступление на форуме.

Роман Чегринец
Мне не дали назвать Крым российским из-за Украины - Чегринец/ РИА Новости

Глава так называемой "белорусской общины Крыма" Роман Чегринец не смог завершить свое выступление на Европейском региональном форуме Организации объединенных наций. Его отключили после того, как он назвал Крым территорией России.

Об этом политик рассказал в комментарии российскому информагентству РБК.

По словам Чегринца, он разделил свое выступление на несколько блоков. В предпоследней части, которая заканчивалась словами о якобы принадлежности Крыма России, его отключили.

Россиянин считает, что это произошло из-за определенных ограничений, продиктованных Украиной.Читайте такжеВ России выпустили фейк об ООН и водоснабжении Крыма

"У меня было несколько блоков выступления. На предпоследнем, который заканчивался словами о российском Крыме, меня просто отключили и дали слово следующему выступающему. Я так понимаю, это были ограничения с украинской стороны", - подчеркнул он.

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